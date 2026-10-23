Берлинският композитор и пианист пристига в София на 4 април 2027 г. с музика, която ни напомня да забавим темпото и да открием красотата в малките неща

144 Източник: Sofia Live Club

Композиторът с милиони слушатели Роберт Громотка пристига в Sofia Live Club на 4 април 2027 г. с The Little Life Tour, европейско турне, в което представя свои нови композиции и музика от предишни периоди от творчеството си. В компанията на виолончелист той ще предложи концерт, който съчетава солово пиано с музикален диалог между двата инструмента, преплитайки елементи от класическата музика, съвременния минимализъм и импровизацията. Събитието е под шапката на Sofia Live Festival.

В свят, който непрекъснато изисква вниманието ни, музиката на Громотка ни дава възможност да забавим темпото. Неговите композиции не бързат да стигнат до определена точка, а оставят мелодиите да се развиват естествено, мислите да се отклоняват, а тишината да бъде също толкова значима, колкото и самите ноти. The Little Life е концерт за малките неща, които често пропускаме в стремежа си да отметнем поредната задача от списъка.

Громотка определя музиката си като "написани импровизации", композиции, които следват любопитството си, вместо да се придържат към предварително зададена посока. В неговия свят класическата музика, съвременният минимализъм, фолклорните мотиви и импровизацията се срещат в мелодии с ясно изразен емоционален заряд. Пиесите Dreamland и Little Life вече са достигнали до милиони слушатели по света, превръщайки се в личен саундтрак към моменти на спокойствие, размисъл и уединение.

Роберт Громотка е композитор, пианист и мултиинструменталист, базиран в Берлин. Музикалният му път започва с класическо обучение по флейта и преминава през Дортмунд и Гранада, преди да го отведе до международни сцени, на които свири с различни поп формации и класически оркестри. Паралелно със самостоятелната си кариера той работи и като композитор за кино и телевизия, включително за продукции на германските обществени медии WDR и RBB.

Сред артистичните му вдъхновения са Arvo Pärt, Chopin и Satie. Влиянието им се усеща в музикален език, който съчетава минималистична яснота, изразителни мелодии и фини текстури. Струнните инструменти заемат особено място в творчеството му, добавяйки дълбочина и оркестрово измерение към композициите. Сътрудничествата му с музиканти като Клаудио Константини, Александър Мотовилов и Емилио Пиано разкриват артист, който свободно преминава между различни музикални светове.

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С The Little Life Tour Громотка отправя покана към публиката да остави ежедневния шум настрана и да се потопи в музика, която не настоява за внимание, а постепенно го привлича. Защото понякога най-красивото, което можем да направим, е просто да останем в настоящия момент.

Източник: Sofia Live Club

Ограничено количество Early Bird билети на цена от €40 са налични само на www.sofialivefest.com, а на 26-и октомври стартира продажбата на билети на редовна цена от €45 и в мрежата на Eventim и партньорските каси.

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