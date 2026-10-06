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Любимата музика на няколко поколения пристига в София, по покана на Fest Team, за да донесе автентично изживяване и на българската публика в Зала 1 на НДК. Roger Waters presents LEGACY - A Pink Floyd Show - изцяло нова концертна продукция, създадена под ръководството на Roger Waters и водена от неговия син Harry Waters - дългогодишен тур музикант, пианист и композитор.

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Мащабното турне ще започне през 2027 г. и ще мине през София на 6 юни 2027 г. Посветен на музиката и визуалния свят, определили златната ера на Pink Floyd между 1971 и 1979 г., LEGACY събира на една сцена първокласен 10-членен състав, който ще изпълни избрани композиции от The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. Билетите за членовете на Fest Club влизат в продажба от днес, а генералните продажби започват утре, 7-ми октомври, на цени от 44 до 110 евро. Ще има и VIP билети на цени от 150 евро. Повече информация ще откриете в сайта на Тикет Стейшън България.

Малко музикални каталози в историята на рока могат да се сравнят със световния мащаб на Pink Floyd. Според официалната биография на групата са продадени повече от 250 милиона албума по света, а The Dark Side of the Moon и The Wall са включени в GRAMMY Hall of Fame. Повече от шест десетилетия след създаването на групата музиката ѝ продължава да достига до огромна световна аудитория - към август 2026г. Pink Floyd има повече от 28,4 милиона месечни слушатели в Spotify.

Сценичната продукция включва визуална ретроспекция с изображения, вдъхновени от оригиналната естетика на Pink Floyd, сред които и визии, създадени от самия Roger Waters в годините, когато той е основната творческа и визуална сила в групата. Цялото шоу се представя на LED екрани с висока резолюция, а Harry Waters води групата на B3 орган, пиано и вокали.

"Тези песни означават много за толкова хора вече толкова години и се вълнувам, че публиката отново ще може да се събере и да ги преживее на живо", казва самият Waters. "Harry събра страхотна група и нямам търпение феновете по света да видят специалното шоу, което създадохме заедно."

За Harry LEGACY е нова глава в музикалните отношения с баща му, които продължават вече десетилетия. Израснал с музиката на Pink Floyd около себе си, Harry споделя, че тя е била част от много по-широкото му музикално образование. Връзката на Harry с тази музика започва много преди той да стане професионален музикант. Още като дете гласът му звучи в "Goodbye Blue Sky" от албума The Wall на Pink Floyd, а самият той си спомня как наблюдава оригиналната продукция на The Wall, когато е съвсем малък.

Шоуто, което продължава повече от два часа, навлиза дълбоко в каталога на Pink Floyd. Harry и барабанистът Graham Broad заедно оформят сетлиста, отдавайки почит на най-обичаната музика от златната ера на Pink Floyd и изграждайки това, което Harry определя като внимателно замислена драматургия на цялата вечер. За него някои от избраните произведения имат особено значение - Animals е любимият му албум на Pink Floyd, а "Shine On You Crazy Diamond" - любимата му песен за изпълнение на живо.

Снимка: Fest Team

В състава влизат професионални музиканти с десетилетия опит в изпълнението на музиката на Pink Floyd:

Harry Waters - B3 орган, пиано и вокали

Graham Broad - барабани

Clifton David Broadbridge - водещи вокали

Edo Scordo - китара и вокали

Antonello Pudva - китара

Eva Avila - беквокали

Genevieve Little - беквокали

Dahniel Knight - бас китара и беквокали

Ryan Saranich - саксофон, перкусии, допълнителна китара и клавишни

Matt Riddle - клавишни

Търсенето на изпълнител, който да пресъздаде вокалните партии на Roger Waters от Pink Floyd, предизвиква изключителен интерес в световен мащаб. Roger и Harry организират необичайно онлайн прослушване, отворено за кандидати от цял свят, в търсене на най-точния глас. В крайна сметка изборът пада върху Clifton David Broadbridge. Роден в Канада и живеещ в Нашвил, Broadbridge е вокалист, който печели мястото си в групата след прослушване на живо пред Harry Waters.

Roger Waters е легендарен английски музикант, певец, автор и композитор. Waters е сред основателите на Pink Floyd през 1965 г., а след като другият съосновател Syd Barrett напуска групата през 1968 г. и Waters се превръща в основен автор на текстове и песни, водещ вокалист и концептуален лидер на Pink Floyd до напускането си през 1985 г. Той има централна роля в създаването на някои от най-прочутите албуми на групата, сред които The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. Roger Waters е известен със своите зрелищни концерти, които съчетават въздействаща музика с мащабни сценични продукции, потапяща визуална среда, впечатляващо осветление, видеопрожекции и театрални ефекти.

Билетите за спектакъла в Зала 1 на НДК на 6 юни влизат в продажба от днес, за членовете на Fest Club, а генералните продажби започват утре, 7-ми октомври, на цени от 44 до 100 евро в мрежата на Тикет Стейшън България.

Събитието във Facebook е тук. Актуална и адекватна информация следете на festteam.bg и ticketstation.bg и в социалните мрежи на Фест Тийм.

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