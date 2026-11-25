Празнично шествие, впечатляващи атракции, базар с европейски дух и богата концертна програма ще превърнат центъра на града в коледна приказка

393 Източник: Официален Инстаграм профил (@dara.ekimova)

Стара Загора ще има свой модерен коледен базар вдъхновен от красивите празнични базари в Западна Европа, но с неповторимия дух на българските обичаи и традиции. От 27 ноември до 28 декември 2026 г. събитието "Коледна мечта", организирано от Община Стара Загора, ще преобрази централната пешеходна зона в приказно градче с хиляди светлини, празнична украса, уютни къщички, впечатляващи атракции и разнообразна културна програма за цялото семейство.

Официалното откриване на 27 ноември ще започне в 17:30 ч. с празнично шествие по бул. "Цар Симеон Велики" - от Ледената пързалка до сцената пред Общината, където в 18:00 ч. ще грейнат светлините на коледната елха. В празничния концерт ще вземат участие талантливите изпълнители от Вокална студия "Усмивки" при НЧ "Родина 1860" и НУМСИ "Христина Морфова", както и младата надежда Снежина Добрева. В 18:30 ч. на сцената ще излезе легендарната рок група "Сигнал", която ще даде началото на поредицата от големи музикални вечери.

Още четири големи концерта на едни от най-популярните български изпълнители ще съпътстват празничните седмици. На 5 декември ще гостува Александър Колев, на 12 декември - МОНА, на 20 декември - Дара Екимова, а на 27 декември - Филип Донков. Всички големи концерти започват в 18:30 ч. и са с вход свободен.

Всяка събота и неделя сцената пред Общината ще оживява с музика, танци, хорови и фолклорни изпълнения. В празничната програма ще участват старозагорски артисти, детски и младежки школи, както и гостуващи формации от цялата страна. Коледари, народни песни и традиционни наричания ще внесат автентичния дух на българската Коледа в атмосферата на базара.

На 19 декември от 10:00 до 18:30 ч. ще гостува "Музеят на хляба" с безплатни работилници за изработване на хлебни коледни картички, беседи и интерактивни занимания за деца и възрастни. За най-малките са подготвени срещи с Дядо Коледа и още изненади, които ще бъдат обявявани в подробната седмична програма.

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Сред най-очакваните атракции са Къщата и Асансьорът на Дядо Коледа, които ще гостуват за първи път в Стара Загора. Вдъхновени от популярните коледни базари по света, те ще превърнат срещата с добрия старец в истинско приключение за децата. Коледен карусел и виенско колело ще допълнят празничната атмосфера и ще предложат забавления за малки и големи.

Коледните къщички ще посрещат посетителите с греяно вино, горещ шоколад, сладки изкушения и разнообразни зимни специалитети. Специално място ще заеме Арт базарът на изкуствата и занаятите, който ще събере български творци и занаятчии с ръчно изработени изделия, авторски творения и оригинални коледни подаръци.

Със съчетанието на европейска коледна атмосфера, български традиции, артистични срещи и атракции празничното събитие "Коледна мечта" ще превърне центъра на Стара Загора в притегателно място за жители и гости на града през най-вълшебния сезон от годината.

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