Какъв ще бъде изходът и ще бъде ли срината наркомрежата?
Не само бизнесът на Амигото е под сериозна заплаха - липсваща пратка принуждава Виктория (Радина Кърджилова) и дъщеря ѝ да направят решаваща крачка. Среща между Черния (Веселин Калановски) и Иво Андонов задава нови стандарти.
Старите баланси се разместват, лоялността е поставена на карта, неизбежна ли е войната. Ще завърши ли среща в горската хижа със сделка?
Стрелба води до ново обтягане в отношенията между Иво, Амигото и Явор. Кръвта става единствената разменна монета и всяка грешка вече струва скъпо.
Историите, за които всички говорят
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Източник: БНТ
Източник: БНТ
Гледайте хитовия криминален сериал и седмия епизод тази събота, 21 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1. "Под прикритие 6" се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Сериалът е част от филмопроизводството на БНТ - най-големия продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.