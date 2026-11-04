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Колумбийската звезда Шакира отлага концерта си пред пирамидите в Гиза за втори път заради опасения, свързани със сигурността в региона, съобщава египетският в. "Ал Ахрам". Датата на музикалното събитие е преместена от 28 ноември т.г. на 2 април 2027 г. 

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Първоначално концертът беше планиран за април 2026 г., преди пренасрочването му за края на ноември заради продължаващите конфликти в Близкия изток. 

В послание към почитателите си в профила си в "Инстаграм" певицата казва, че последното забавяне е заради "настоящата ситуация в региона", като подчертава, че сигурността и благополучието на публиката й остава най-важен приоритет, пише БТА. 

"Да пея в Египет пред пирамидите е една от мечтите в кариерата ми. Наистина ми се къса сърцето, че се налага да почакате още малко, за да се видим", пише Шакира. Тя уверява феновете, че концертът ще се състои на новата дата и завършва с думите: "Египет, идвам!".

Концертът ще отбележи завръщането на Шакира на емблематичната сцена пред единственото оцеляло от седемте чудеса на античния свят, където тя е изнасяла концерт и през 2007 г. по време на турнето си Oral Fixation.

Билетите за новата дата през април 2027 г. все още не са пуснати в продажба. За първоначално планирания концерт през ноември 2026 г. цените на билетите варираха от 6055 до 10 055 египетски лири (приблизително между 108 и 180 щатски долара), отбелязва изданието.

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