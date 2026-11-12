Светльо Бърканичков се ядоса: "Ще го бия като маче в дирек!“

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Шеф Кустев се развихри неочаквано с калашник и трион във "Фермата" 10. Популярният готвач влезе в предаването заедно с легендата Веселка за последната битка за 100 жълтици в юбилейния сезон. Техни опоненти бяха Светльо Бърканичков и Рая, а освен умения за рязане с трион и познания за подправките, участниците трябваше да покажат и колко точни могат да бъдат в стрелбата с пушка.

Въпреки, че Рая и Бърканичков демонстрираха видимо превъзходство във физическите предизвикателства, в крайна сметка не уменията с калашника и триона, а познанията за подправките на Кустев се оказаха решаващи. "Не обичам да губя дори на карти. Така че победата в играта ме удовлетворява напълно", призна Кустев.

Малко след като водещите Краси Радков и съпругата му Станислава обявиха, че победители в последната за сезона битка за 100 жълтици са Кустев и Веселка заради преднината си в разпознаването на подправките, шеф Кустев оспори твърдението: "Не съм съгласен, аз наваксах и в рязането на филии", възрази той. Последва кратка дискусия кой е бил по-добър с триона, докато на Краси Радков не му хрумна брилянтната идея да разрешат спора с втори минидуел за половината от жълтиците.

Така разочарованият от доскорошната загуба Бърканичков се амбицира да завърши сезона на битките срещу легендите с победа. Преди реванша той дори се закани на своя опонент: "Ще го бия като маче в дирек". Бившият футболист удържа на думата си и заедно с Рая се върна доволен в стопанството с 50 жълтици, които щяха да послужат за заслужена почерпка на всички съфермери броени дни преди полуфиналите на десетия сезон.

Шеф Кустев показа уменията си и в рязането с трион Снимка: bTV

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Рая и Бърканичков се раздадоха на Арената Снимка: bTV

Появата на шеф Кустев обаче съвсем не беше случайна. Преди шест години, в шестия сезон на предаването, именно готвачът беше сред участниците, които с няколко месеца общи усилия изградиха от нулата същото това стопанство, в което се провежда и юбилейният десети сезон. Така участието му в битката за 100 жълтици се оказа и наистена със силни спомени за неповторими моменти.

Познанията за подправките на Кустев се оказаха решаващи в битката Снимка: bTV

Победители в последната за сезона битка за 100 жълтици станаха Кустев и Веселка Снимка: bTV

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