Защо тези звезди продължават да обикалят света въпреки възрастта и здравословните проблеми?

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Род Стюарт едва не припадна на сцената, а кислороден апарат бе спешно донесен по време на негов концерт. Само месеци по-късно 81-годишната рок легенда обяви, че следващото му турне ще бъде последното в кариерата му.

Докато се придвижваше трудно по сцената и се подпираше ту на пианото, ту на високата пластмасова конструкция около барабаниста си, Род изпя емблематичния си хит "Young Turks", но самото му представяне показа колко трудно вече е за певеца да следва темпото на собствените си песни. Към края на изпълнението Стюарт се преви от изтощение, а на сцената бързо бе донесен голям кислороден резервоар. Певецът започна да диша през маска, след което каза на аплодиращата публика в Юта през юни: "Почти, по дяволите, припаднах там... опитвах се да направя едно малко движение и танц... Ще имате ли нещо против да седна за тази песен?"

Само няколко месеца след този тревожен момент Стюарт обяви, че възнамерява да сложи край на концертната си кариера. По думите му решението е взето след "много размисъл и тъга", а причината идва и на фона на извършена през август процедура за поставяне на коронарен стент. През следващата пролет певецът ще изнесе 21 концерта в Европа, последвани от няколко участия в САЩ. Турнето носи категоричното име The Final Encore.

"Следващата година ще бъде последното ми турне. Завинаги, завинаги, завинаги", заяви Стюарт.

Но дали наистина ще бъде така?

В музикалния бизнес не липсват легендарни изпълнители, които многократно са обявявали "последното си турне", само за да се върнат на сцената известно време по-късно. Днес все повече от най-успешните рок и поп звезди се сблъскват с един неизбежен проблем - възрастта. Докато някои от тях вече са на 70, 80 и дори 90 години, желанието за още един концерт остава, но физическите възможности все по-трудно следват.

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В края на лятото 77-годишният Лайънъл Ричи също предизвика подобна реакция, когато поиска стол по време на концерт в Мисури. По време на концерта той призна пред публиката, че се чувства "замаян" и "странно", направи знак към екипа си да прекрати изпълнението и в крайна сметка напусна сцената.

Това далеч не са изолирани случаи.

71-годишният Дейвид Лий Рот внезапно прекрати лятното си турне през юли, без да посочи конкретна причина. Междувременно 82-годишният Кийт Ричардс от The Rolling Stones също е бил принуден да се съобразява със здравословни проблеми, включително артрит.

85-годишният Майк Лав от The Beach Boys пък обяви прекъсване на концертните ангажименти, за да си даде "кратка почивка и да се презареди".

На другия край на спектъра е 92-годишният Франки Вали, който продължава да излиза на сцената. Певецът дори отрече твърдение на свой близък, че се пенсионира.

Здравословни притеснения имаше и около 82-годишната соул легенда Глaдис Найт, която през юли изглеждаше объркана и на моменти напускаше сцената по време на участие в Hollywood Bowl. Самата тя отхвърли твърденията, че здравословното й състояние и концертите й са били представени неправилно.

Въпреки напредналата възраст на много от звездите, интересът към концертите им остава огромен. Пет от десетте най-успешни международни турнета през 2024 г. са били на изпълнители над 60 години, сред тях Брус Спрингстийн, The Rolling Stones, U2, Мадона и Metallica.

Според данни на Billboard Iron Maiden, чиито членове са на възраст между 60 и 70, са реализирали над 150 милиона долара от концерти през 2025 г. Същата граница са преминали и The Eagles, чиито членове са предимно в края на 70-те си.

Брус Спрингстийн, който е на 76 години, и 84-годишният Пол Маккартни също са спечелили над 100 милиона долара от концертни изяви през 2025 г. А 85-годишният Боб Дилън продължава да обикаля света със своето прочуто Never Ending Tour.

Бари Манилоу, вече на 83, също продължава да пълни залите, въпреки че още през 2004 г. обяви турне, което тогава представи като последното си.

Елтън Джон, на 79 години, пък за първи път обявява, че прекратява концертните турнета още през 1977 г. Последното му официално прощално турне приключи през 2023 г., но звездата продължава да се появява на сцената.

Манилоу също показа колко трудно някои от легендите се отказват от музиката. В края на миналата година той обяви, че ще се подложи на операция заради рак на белия дроб, но само шест месеца по-късно отново беше на сцената.

"Ще направя това турне, дори да ме убие", заяви той тогава.

Защо тези звезди продължават да обикалят света въпреки възрастта и здравословните проблеми?

Причината не е само любовта към сцената. Концертите се превърнаха в основен източник на приходи за големите имена в музиката. Онлайн стриймингът сериозно намали печалбите от продажбата на нова музика, докато големите турнета могат да генерират стотици милиони от билети.

По-възрастните изпълнители имат и друго предимство - техните фенове често разполагат с достатъчно средства, за да платят стотици за билет.

Самата напреднала възраст на звездите също се превръща в маркетингов инструмент: за много почитатели всеки концерт може да се окаже "последният шанс" да видят любимия си изпълнител на живо.

Някои фенове обаче призовават легендите да се оттеглят достойно, докато други продължават да ги подкрепят и искат шоуто да продължава. И ако тенденцията се запази, Род Стюарт едва ли ще бъде единствената рок звезда, която някой ден ще трябва да излезе на сцената с кислороден апарат в ръка.

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