Според експерти и организатори на този етап няма притеснения от международната обстановка

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Поредицата от военни удари с дронове срещу кораби намиращи се в близост до българското крайбрежие постави на дневен ред въпроса за последиците и загубите не само в сферата на икономиката ни, но и в туризма.

Още повече, че догодина страната ни ще бъде домакин на най-престижния музикален конкурс в света - "Евровизия", заради който се очакава, че у нас ще пристигнат хиляди чуждестранни туристи. Тъй като родното издание ще се проведе в Бургас, вече не са малко въпросите дали международната обстановка и близостта на войната до българската граница няма да провалят организацията на музикалната надпревара у нас.

Dir.bg потърси за коментар екипа на БНТ, в качеството им на съорганизатор на конкурса, за да научи има ли притеснения при организаторите и участниците от случващото се в Черно море и ще постави ли под въпрос домакинството на държавата ни едно евентуално влошаване на обстановката.

"Мислите ни са с екипажите и семействата засегнати от неотдавнашните нападения в Черно море. Безопасността и сигурността на всички, участващи в конкурса за песен "Евровизия", са наш основен приоритет. БНТ и EBU следим ситуацията отблизо съвместно с град Бургас и съответните органи. Подготовката за конкурса за песен "Евровизия" през 2027 г. продължава по план", е официалната позиция изпратена до Dir.bg от БНТ.

Проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, също потвърди, че на този етап туристите не изпитват притеснения от случващото се в Черно море и се чувстват сигурни, че у нас животът, здравето и сигурността им са на първо място. "В момента няма никаква тревожност - нито сред продаващите туристически услуги, нито сред самите клиенти", заяви още проф. Драганов, определяйки като "нулев" риска конкурсът "Евровизия" да бъде преместен на друга дестинация.

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