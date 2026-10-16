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Банкетът в "Ергенът: Любов в рая" се превърна в арена на лични нападки, неудобни въпроси и разклатени отношения. Цецо и Радо отново влязоха в конфликт, Александър се оказа в центъра на провокация, свързана със сексуалността му, а напрежението между Цвета и Галена продължи да се покачва.

Въпреки че само ден по-рано Цецо и Радо бяха заровили томахавката, разбирателството им не продължи дълго. На банкета Цветомир отново атакува студента по право, този път с въпроси за скъпия му часовник и за това доколко самостоятелно взема решенията си. Той го нарече "мамино синче", а Габи се намеси в защита на половинката си и дори се закани да стъжни живота на Цецо.

Напрежение предизвика и въпросът към Александър дали не е гей, след като не проявява интерес към новите красавици в Рая. По-късно стана ясно, че въпросът е бил зададен от Салех, а Алекс прие случилото се като провокация и изрази разочарованието си, че именно Салех го е поставил в подобна ситуация и пред всички каза, че му е странно точно той да го пита, предвид че моделът му е споделил, че би правил секс с мъже за пари.

Любовните отношения също бяха подложени на изпитание. Данчо призна, че има чувства към Станислава, но смята, че тя го е подвела. Бизнес дамата отрече да го е манипулирала, но и заяви, че не е влюбена в него.

Цецо влезе в конфликт с Габи и Радо Снимка: bTV

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Междувременно любовният триъгълник между Георги, Цвета и Галена продължи да се заплита. Георги призна, макар и на шега, че е използвал Цвета, за да получи роза. Тя от своя страна сподели, че все още го харесва, но отрече да ревнува от Галена. Напрежението между двете жени обаче се засили, а след банкета Галена не успя да сдържи емоциите си и се разплака.

Данчо призна, че има чувства към Станислава, но смята, че тя го е подвела Снимка: bTV

На фона на конфликтите Габриела и Педро демонстрираха близост. Габриела дори призна, че към момента вижда ресторантьора като подходящия за нея човек.

Габи и Радо бяха подложени на сериозна критика Снимка: bTV

Банкетът остави след себе си неизяснени отношения, взаимни обвинения и нови поводи за съперничество. В следващия епизод напрежението ще продължи - този път с нов сблъсък между Станислава и Таисия и поредно изостряне на отношенията в любовния триъгълник между Георги, Цвета и Галена.

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