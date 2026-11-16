Тазгодишното издание ще продължи цели 45 дни и ще изненада посетителите с уникален двуетажен карусел, нова пързалка и още по-богата празнична програма

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След успешното си първо издание "Коледа в Пловдив" се завръща с още по-богата културна програма и нови атракции, които ще превърнат центъра на града в истинска коледна приказка. От 20 ноември до 3 януари площад "Централен" ще посреща жители и гости на Пловдив с хиляди светлини, пищна украса, уютни коледни къщички и вълнуващи преживявания за цялото семейство. Празникът ще продължи 45 дни, а входът за събитието ще бъде свободен.

Официалното откриване на 20 ноември ще започне с голям концерт на "СкандаУ", които отдавна не са гостували пред пловдивска публика. Тото и Лъчо ще се срещнат отново с феновете си в града и ще изпълнят някои от най-обичаните си песни.

Още шест големи концерта ще съпътстват празничните седмици. На 28 ноември ще гостува легендарната рок група "Тангра", на 5 декември на сцената ще излезе МОНА, а на 12 декември - Филип Донков. На 19 декември е концертът на Стефан Вълдобрев, а на 27 декември - на Борис Христов. На 2 януари 2027 г. празничната програма ще продължи със специален новогодишен концерт. Всички концерти са с вход свободен.

Сред най-очакваните новости е уникалният двуетажен карусел, който ще гостува за първи път в България. С изящните си фигури, богата украса и множество светлини той ще бъде една от големите атракции на коледното градче. За първи път посетителите ще могат да се спускат и по специална пързалка за шейни, подходяща както за деца, така и за възрастни, при това без да е необходим сняг. Завръща се и голямата въртяща се коледна елха, която беше сред най-харесваните атракции на първото издание.

Коледните къщички ще предложат греяно вино, горещ шоколад, традиционни български ястия и специалитети от различни краища на света. През целия период на сцената ще се редуват театрални и танцови спектакли, балет, хорови изпълнения, коледари и кукери. В програмата ще участват пловдивски артисти, детски и младежки школи и гостуващи формации, а разнообразните представления ще срещнат публиката с български и европейски коледни традиции.

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Специално внимание е отделено и на най-малките посетители. На 29 ноември от 14:00 до 18:00 ч. добрите елфи ще помагат на децата да напишат и украсят писмата си до Дядо Коледа в специална творческа къщичка. На 13 декември в 16:00 ч добрият старец ще пристигне лично, за да се срещне с децата, да се снима с тях и да им поднесе подготвените подаръци.

На 6 декември Музеят на хляба ще гостува с целодневна работилница за месене и украсяване на обреден хляб. Деца и родители ще имат възможност да се запознаят с празничните обичаи и символиката на ритуалния хляб. Предстоят и още творчески занимания и изненади, които ще бъдат обявявани заедно с пълната програма.

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