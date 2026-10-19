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Четвъртото издание на  SoAlive Music Conference & Festival, приключи след три интензивни дни, изпълнени с професионални срещи, дискусии, нови контакти и музикални открития. Между 14 и 16 октомври София събра над 300 представители на международната музикална индустрия, които се срещнаха с артисти и професионалисти от България и региона, за да обменят опит, да откриват нови таланти и да търсят възможности за съвместна работа.

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Сред специалните гости на тазгодишното издание бяха кметът на София Васил Терзиев и заместник-кметът по култура на Столична община Ирина Дакова. Присъствието им е важен знак за нарастващото значение на SoAlive Music Conference & Festival не само като музикално събитие, но и като платформа с потенциал да допринася за културното развитие и международното позициониране на столицата. Г-жа Ирина Дакова се обърна към гостите по време на откриващото парти на конференцията, подчертавайки значението на културата и международния обмен за града.

"Най-важното за мен е, че SoAlive вече има реално значение за българския музикален сектор. Не просто правим конференция, на която хората идват, говорят и си тръгват. Създаваме възможности, връзки, партньорства, реални сделки", сподели основателят на SoAlive Рут Колева след края на събитието.

Именно тази практическа стойност отличава SoAlive Music Conference & Festival от традиционните конферентни формати. Срещите между артисти, мениджъри, продуценти, фестивални организатори, лейбъли, издатели, букинг агенции и представители на музикални платформи създават възможности за дългосрочни партньорства и за представяне на българската музика пред международни професионалисти. Чрез формати като Speed Meetings, Slow Meetings и практически семинари участниците имаха възможност да изграждат директни контакти, да получават обратна връзка и да обсъждат конкретни възможности за развитие.

Заместник-кметът по култура на Столична община Ирина Дакова
Заместник-кметът по култура на Столична община Ирина Дакова Източник: SoAlive Music Conference 2026

Един от специалните акценти в програмата беше разговорът между ДАРА и Илиас Кокотос, музикалния продуцент и една от ключовите фигури в екипа зад победата на България на "Евровизия" през 2026 г. Срещата излезе отвъд темата за самия конкурс и постави фокус върху процесите зад международния успех, изграждането на артист, създаването на песен, работата на продуцентския екип, очакванията към изпълнителите и стъпките след голямото признание. Разговорът показа потенциала на българските артисти да се развиват на международната сцена и значението на професионалните екипи и стратегическите партньорства за този процес.

Сред актуалните теми в конферентната програма беше и бъдещето на музикалните права в контекста на изкуствения интелект. В панела "Who Owns This? AI, Copyright and the Fight for Music's Future" участва Sebastian Beresford, познат като BID и eDrummer на Leftfield, заедно с представители на независимата музикална индустрия, медии и организации, работещи за правата на музикалните компании. Дискусията постави въпроси за собствеността върху музикалното съдържание, защитата на творците и предизвикателствата, които новите технологии създават пред индустрията.

Паралелно с професионалната програма SoAlive Festival представи над 50 концерта с вход свободен на четири локации в София - Sofia Live Club, Mixtape 5, Soda и Culture Beat. Програмата събра български и международни артисти, сред които Kerana & Kosmonavtite, Mila Robert, Nikolina Nu/NuWave, OnTheTree, DESI, Peyotoff, MIRAIN, VOLENA, IVA, Izabalien, TURBO TRANS TURISTI, Francis On My Mind, Telli Davul, Macha Ravel и Korka, както и много други.

Източник: SoAlive Music Conference 2026

Източник: SoAlive Music Conference 2026

Част от програмата беше и специалното събитие на Bulgarian Cartrader - WHAT IS ESTRADA?, представено под формата на listening session, посветена на златната ера на българската естрада между 1965 и 1989 г. Чрез подбрани грамофонни плочи и историите зад тях той поведе публиката на музикално пътешествие през популярната музика от социалистическия период, разкривайки влиянието на държавната звукозаписна компания и фестивалите, цензурата и начините за заобикалянето ѝ, както и западните музикални влияния, достигнали до България въпреки Желязната завеса.

За четири години SoAlive се разви от амбициозна идея в международна платформа за музикалната индустрия на Балканите. Целта ѝ е не просто да привлича професионалисти в София, а да създава условия за българските артисти и компании да бъдат част от международния музикален обмен, да намират партньори и да достигат до нови пазари.

"Никога не съм вярвала, че България трябва да чака някой отвън да ѝ даде място на международната музикална сцена. Винаги съм смятала, че трябва сами да си го извоюваме. И мисля, че с SoAlive доказваме точно това", допълни Рут Колева.

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