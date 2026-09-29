На 14, 15 и 16 октомври четири от популярните музикални и културни пространства в града ще представят български и международни артисти с вход свободен

855 Източник: SoAlive 2026

SoAlive Music Conference & Festival отново разширява границите на професионалната конференция и излиза в града с тридневна фестивална програма, която събира артисти, публика и музикални професионалисти на едно място. Между 14 и 16 октомври сцените на Sofia Live Club, Mixtape 5, Soda и Culture Beat ще се превърнат в пространства за откриване на нова музика, срещи и концерти, като всички събития са с вход свободен.

Фестивалната програма е важна част от концепцията на SoAlive. Докато конференцията събира в София представители на международната музикална индустрия, фестивалът дава възможност на артистите да бъдат видими и чути извън професионалните срещи и панелите. Именно чрез концертната програма музикалните професионалисти могат да откриват нови имена, а публиката - да се срещне с артисти, които тепърва изграждат своето място на сцената.

Тази година програмата представя разнообразна селекция от български и международни артисти и проекти, които преминават през различни жанрове и музикални влияния. Сред имената са Kerana & Kosmonavtite, Mila Robert, Nikolina Nu/NuWave, OnTheTree, DESI, Peyotoff, MIRAIN, VOLENA, IVA, Izabalien, TURBO TRANS TURISTI, Francis On My Mind, Telli Davul, Macha Ravel и Korka, както и още артисти, които ще бъдат част от програмата.

От клубната сцена и алтернативния поп до електронната музика и новите независими проекти, SoAlive Festival поставя акцент върху артистичното разнообразие и музиката, която движи сцената напред. Част от артистите вече имат утвърдено присъствие в България, докато други са сред имената, които тепърва привличат внимание с оригиналното си звучене и собствен почерк.

За SoAlive фестивалът е и естествена връзка между локалната сцена и международната музикална общност. Присъствието на международни делегати и професионалисти в София по време на конференцията създава допълнителна възможност българските артисти да бъдат открити от хора, които работят в сфери като booking, management, фестивали, лейбъли, медии и музикални платформи.

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В същото време програмата е отворена към всички жители и гости на София. Не е необходим билет или акредитация за концертите, всеки може свободно да избере между различните локации и да открива нова музика в рамките на трите фестивални дни.

SoAlive Music Conference & Festival ще се проведе от 14 до 16 октомври 2026 г. в София, като професионалната програма и фестивалните концерти ще съберат на едно място артисти и музикални професионалисти от България, Европа и други части на света.

Пълната програма на концертите, часовете и актуалната информация за артистите са достъпни в сайта и официалните канали на SoAlive. Всички концерти са с вход свободен.

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