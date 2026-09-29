Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

SoAlive Music Conference & Festival отново разширява границите на професионалната конференция и излиза в града с тридневна фестивална програма, която събира артисти, публика и музикални професионалисти на едно място. Между 14 и 16 октомври сцените на Sofia Live Club, Mixtape 5, Soda и Culture Beat ще се превърнат в пространства за откриване на нова музика, срещи и концерти, като всички събития са с вход свободен.

Music

Фестивалната програма е важна част от концепцията на SoAlive. Докато конференцията събира в София представители на международната музикална индустрия, фестивалът дава възможност на артистите да бъдат видими и чути извън професионалните срещи и панелите. Именно чрез концертната програма музикалните професионалисти могат да откриват нови имена, а публиката - да се срещне с артисти, които тепърва изграждат своето място на сцената.

Тази година програмата представя разнообразна селекция от български и международни артисти и проекти, които преминават през различни жанрове и музикални влияния. Сред имената са Kerana & Kosmonavtite, Mila Robert, Nikolina Nu/NuWave, OnTheTree, DESI, Peyotoff, MIRAIN, VOLENA, IVA, Izabalien, TURBO TRANS TURISTI, Francis On My Mind, Telli Davul, Macha Ravel и Korka, както и още артисти, които ще бъдат част от програмата.

От клубната сцена и алтернативния поп до електронната музика и новите независими проекти, SoAlive Festival поставя акцент върху артистичното разнообразие и музиката, която движи сцената напред. Част от артистите вече имат утвърдено присъствие в България, докато други са сред имената, които тепърва привличат внимание с оригиналното си звучене и собствен почерк.

За SoAlive фестивалът е и естествена връзка между локалната сцена и международната музикална общност. Присъствието на международни делегати и професионалисти в София по време на конференцията създава допълнителна възможност българските артисти да бъдат открити от хора, които работят в сфери като booking, management, фестивали, лейбъли, медии и музикални платформи.

В същото време програмата е отворена към всички жители и гости на София. Не е необходим билет или акредитация за концертите, всеки може свободно да избере между различните локации и да открива нова музика в рамките на трите фестивални дни.

SoAlive Music Conference & Festival ще се проведе от 14 до 16 октомври 2026 г. в София, като професионалната програма и фестивалните концерти ще съберат на едно място артисти и музикални професионалисти от България, Европа и други части на света.

Пълната програма на концертите, часовете и актуалната информация за артистите са достъпни в сайта и официалните канали на SoAlive. Всички концерти са с вход свободен.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34590
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13485
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11611
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1383
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2225
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5370
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2199
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3507
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1411
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
414