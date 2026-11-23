Баща и син взеха голямата награда от 75 000 евро в юбилейния сезон на предаването

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Светослав Бърканичков и синът му Джулиан станаха големите победители във "Фермата: Кръвта вода не става". Двамата спечелиха така желаната награда от 75 000 евро след оспорван финал, в който надделяха над другите две двойки - Бисер и Мая, и Симона и Ивета. Победата им е и емоционален завършек на историята, която започна с първата стъпка към едно дългоочаквано сближаване между баща и син.

Бившият футболист и ултрамаратонецът влязоха в предаването като почти непознати, но предизвикателствата и съвместният живот във "Фермата" им помогнаха да намерят пътя един към друг и в крайна сметка да излязат като победители.

Десетият сезон на "Фермата" даде на Бърканичков и Джулиан безценната възможност да се опознаят истински. Баща и син споделиха първата си нощ под един покрив, изправиха се пред всички предизвикателства на надпреварата и успяха да намерят път един към друг въпреки умората и напрежението.

Различията в характерите им доведоха до разпалени спорове, но също и до безценни моменти на близост.

Още в началото на финалния епизод Светослав Бърканичков и Джулиан демонстрираха желязна дисциплина и дадоха най-добри резултати на арената. Така те поведоха с резултат от 2 точки. След тях се наредиха Симона и Ивета с 1,5 точки, а Бисер и Мая приключиха игрите с 1 точка. Финалистите преминаха през разнообразни изпитания, които провериха физическите им възможности, ловкостта и знанията им. Сред най-зрелищните предизвикателства беше преминаването на участниците боси през електропастир.

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Финалистите преминаха през разнообразни изпитания, които провериха физическите им възможности, ловкостта и знанията им Снимка: bTV

Макар че Мая и Бисер спечелиха с 1 глас повече от вота на останалите фермери, решаващо за голямата победа на Светослав и Джулиан се оказа гласуването на зрителите в приложението bTV Plus. С трогателната си история и силното си представяне, баща и син спечелиха безапелационно подкрепата на феновете и така станаха десетите победители в историята на "Фермата".

Макар че Мая и Бисер спечелиха с 1 глас повече от вота на останалите фермери, решаващо за голямата победа на Светослав и Джулиан се оказа гласуването на зрителите в приложението bTV Plus Снимка: bTV

"За мен е било мечта да спечеля риалити предаване най-сетне. Но съм най-щастлив, че участвах със сина си. За мен беше голяма чест!", коментира Светослав Бърканичков, след като разбра, че заедно с Джулиан са новите победители във сезона на "Фермата" с мотото "Кръвта вода не става".

Бившият футболист и ултрамаратонецът влязоха в предаването като почти непознати, но предизвикателствата и съвместният живот във "Фермата" им помогнаха да намерят пътя един към друг Снимка: bTV

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