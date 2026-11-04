Черната комедия на Иван Ничев и Тодор Чапкънов пристига с гала премиера на 1 декември

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Пред премиерната прожекция на "Такси за рая" се състоя на 24 октомври в кино "Люмиер" в рамките на Cinelibri. След нея публиката имаше възможност да се срещне с актьорите и екипа и да разговаря с тях за създаването на филма. Официалната гала премиера предстои на 1 декември, а от 4 декември започват прожекциите му в кината в страната.

Режисьори на черната комедия са Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Сценарият е дело на Димитър Динев и проф. Иван Ничев и е създаден по новелата "Нощно бдение" на Динев.

Действието ни отвежда във Виена, където съпругата на български емигрант събира най-близките му приятели за нощно бдение. Под влиянието на алкохола вечерта поема в неочаквана посока и се превръща в "Дионисиева" мистерия. Разиграват се поредица от абсурдни ситуации, наситени с черен хумор, в които границата между реалността и въображението постепенно се размива.

Около случващото се във Виена се разгръщат още две истории: работата на двама служители, които организират връщането на българи от чужбина и пътуването на полски беглец, опитващ се да премине границата по необичаен начин. Така филмът събира различни съдби в забавен и човешки разказ за приятелството, слабостите ни и непредвидимите обрати на живота.

В актьорския състав са Диляна Попова, Башар Рахал, Велислав Павлов, Боян Фераджиев, Лазарина Коткова, Деси Моралес, Даниел Владимиров, Стоян Дойчев и други.

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Източник: 8 pm

Източник: 8 pm

"Такси за рая" от 4 декември в кината в цялата страна. Оператор Христо Генков, музика Стефан Димитров, продуцент Иван Ничев, изпълнителен продуцент Башар Рахал.

Източник: 8 pm

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