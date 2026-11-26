The Prodigy отмениха оставащите концерти от европейското си турне заради здравословни проблеми
Музикантите трябваше да излязат на сцената в Брюксел и Амстердам този уикенд
Легендарната британска група The Prodigy обяви отмяната на последните си два концерта от европейското турне заради здравословни проблеми. Музикантите трябваше да излязат на сцената в Брюксел и Амстердам този уикенд, но съобщиха, че няма да могат да изпълнят поетите си ангажименти по лекарско предписание.
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Новината беше съобщена от членовете на групата Лиъм Хаулет и Максим в публикация в Инстаграм. Двамата изразиха съжалението си към феновете, които са планирали пътувания, за да присъстват на концертите.
"За съжаление, трябва да съобщим трудната новина, че по нареждане на лекарите се налага да отменим последните два концерта от европейското си турне в Амстердам и Брюксел този уикенд", написаха музикантите.
Те подчертаха, че решението не зависи от тях, и не скриха разочарованието си от невъзможността да завършат турнето заедно с публиката.
"Съкрушени сме и разбираме разочарованието на всички фенове, които дойдоха да ни подкрепят, включително и на онези, пътували отдалеч, за да ни видят. Обичаме и ценим всеки един от вас. Съжаляваме, че не успяхме да завършим турнето заедно, но скоро ще се завърнем с пълна сила", допълниха.
Съобщението предизвика множество реакции сред почитателите на групата. Феновете изразиха подкрепата си към музикантите и ги призоваха да поставят здравето си на първо място. Някои споделиха и разочарованието си, след като вече били организирали пътувания от други държави специално за концертите.
The Prodigy се завърнаха на сцената преди четири години след смъртта на фронтмена Кийт Флинт през 2019 г. Групата започва историята си през 90-те години и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите имена на електронната музика. През кариерата си музикантите имат седем албума и две награди БРИТ.
Особено емоционално беше завръщането им на фестивала "Гластънбъри", където за първи път след смъртта на Флинт отново излязоха пред публика.