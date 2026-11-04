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Остават броени дни до завръщането на "Traitors: Игра на предатели". На 6 ноември (петък) точно в 20:00 ч. по bTV 25 популярни личности ще прекрачат прага на двореца "Евксиноград", за да се впуснат в играта, в която доверието е риск, съюзите са временни, а предателството може да се окаже на една ръка разстояние.

ТВ мания

От втория сезон на формата зрителите ще гледат по два епизода седмично - всеки петък и събота от 20:00 ч. по bTV. За най-нетърпеливите почитатели на "Traitors: Игра на предатели" епизодите ще са достъпни 24 часа преди ефир в стрийминг платформата VOYO.

Новите участниците ще се изправят пред мащабни изпитания, нови зрелищни игри, неочаквани обрати и все по-заплетени ситуации, в които всяка дума и всеки поглед могат да променят хода на събитията. А 25-мата играчи този сезон са: Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Наум Шопов, Теа Минкова, братята Георги и Валентин Братоеви, Стоян Дойчев, Нанси Карабойчева, Мария Чакърдъкова, Неделчо Богданов, Олга Модева, Даниел Върбанов, Поли Генова, Крис от "Молец", Венци Мицов, Кристина Костова, Денислава Велкова, Симона Дянкова-Яначкова, Милен Керемедчиев, Стефани Лалева, Емил Марков и Михаела Зиновиев.

"Имаме страхотни, интелигентни и много интересни участници в този сезон. Всички те ще бъдат подложени на мащабни изпитания и неочаквани ситуации. Ще видим хора, които ще изненадат дори самите себе си с уменията си да заблуждават останалите", споделя с вълнение харизматичният водещ на играта - Владо Карамазов, броени дни преди старта на втория сезон.

Тазгодишните участници в "Traitors: Игра на предатели"
Тазгодишните участници в "Traitors: Игра на предатели" Снимка: bTV/Филип Станчев

Стената с тазгодишните участници в "Traitors: Игра на предатели"
Стената с тазгодишните участници в "Traitors: Игра на предатели" Снимка: bTV/Филип Станчев

Още в първия епизод 25-те участници предстои да се изправят пред първото си мащабно предизвикателство. Край морето, под зоркия поглед на два величествени змея, отборният дух ще бъде подложен на изпитание, а играта ще бележи началото на битката за наградния фонд на стойност 75 000 евро.

Имението на "Traitors: Игра на предатели"
Имението на "Traitors: Игра на предатели" Снимка: bTV/Филип Станчев

Водещият на "Traitors: Игра на предатели" Владимир Карамазов
Водещият на "Traitors: Игра на предатели" Владимир Карамазов Снимка: bTV/Филип Станчев

Кои ще бъдат Праведни и кои ще поемат най-опасната роля - тази на Предателите? Кой ще успее да разчете чуждите намерения и кой ще се окаже най-добрият в заблудата? Отговорите започват да се разкриват от 6 ноември, всеки петък и събота от 20:00 ч. по bTV.

Снимка: bTV/Филип Станчев

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