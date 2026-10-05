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Малко повече от месец ни дели от прощалната среща с рок магьосниците Uriah Heep на 6 ноември в Арена 8888. Още една голяма рок банда се присъединява към концерта от турнето The Magician's Farewell - Heavy Pettin ще бъдат специални гости и ще подгреят публиката със своята мелодична и взривяваща музика. Така публиката ще има възможност да види не една, а две емблематични рок формации в една концертна вечер.

Music

Съпорт бандата Heavy Pettin е от Глазгоу и в началото на 80-те бързо се превръща в едно от обещаващите имена на британската хард рок сцена. Дебютният албум Lettin" Loose излиза през 1983 г., а групата започва международни турнета и дели сцени с имена като Ozzy Osbourne и Mötley Crüe.

След период от над три десетилетия извън активната сцена, Heavy Pettin се завръщат с нова енергия и продължават историята си с обновен състав, воден от основателя и вокалист Stephen "Hamie" Hayman. Към него се присъединяват китаристите Dave "Davo" Aitken и Richie "St. James" Dews, басистът David "Boycee" Boyce и барабанистът Mick "The Wizard" Ivory. През 2025 г. Heavy Pettin издадоха Rock Generation - това е първи нов студиен албум от 1989 г. насам, който събира десет нови песни с характерния за групата мелодичен, мощен хард рок.

Именно с тази комбинация от класически рок и нова енергия, Heavy Pettin ще излязат на сцената преди Uriah Heep. Водени от Mick Box, легендарните музиканти пристигат в София с The Magician's Farewell - турнето, с което отбелязват 55 години история и се сбогуват с концертната си кариера.

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Групата има зад гърба си над 40 милиона продадени албума и повече от 4000 концерта по света, а на 6 ноември ще се срещне с българските си фенове за последен път.

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