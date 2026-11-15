През миналата година пазарът на микросериали в Китай е възлизал на над 100 милиарда юана (13 милиарда евро), а броят на зрителите е надхвърлил 800 милиона

1889 Снимка: Стопкадър YouTube

Микродрамите, които вече са изключително популярни в Китай и набират скорост и във Великобритания, могат да бъдат открити не в платформи като Netflix, а в мобилния ни телефон, в приложения като ReelShort, CandyJar и DramaBox. Наскоро продуценти обявиха, че класически сюжетни линии от сериала "Съседи" ще бъдат преработени в свръхкратки вертикални епизоди - поредният знак, че този формат навлиза в масовата култура.

Тези продукции се състоят от динамични, наситени с емоции епизоди, които обикновено траят между 60 и 90 секунди. Много от тях засягат теми като забранена любов, семейни вражди и милиардери, които крият истинската си самоличност, а почти всеки епизод завършва с драматичен обрат, оставящ зрителя в напрегнато очакване. Един сериал обикновено включва 50 или повече епизода, което прави общата им продължителност съизмерима с тази на пълнометражен игрален филм.

Според родената в Китай кинорежисьорка Саманта Сън, тези продукции се появяват в родината ѝ в края на второто десетилетие на XXI век като евтини и бързи за заснемане адаптации на онлайн романи, а за много фенове те са форма на бягство от реалността. Джен Купър, която гледа микродрами, а днес работи като консултант в индустрията, потвърждава това. Тя обяснява, че първоначално микродрамите са били популярни сред жени на средна възраст, търсещи романтично съдържание, сред тях са били и много почитатели на "BookTok" и жанра "романтази" (романтично фентъзи), но днес те се радват на интерес от страна на много по-широка аудитория.

Според Националната администрация за радио и телевизия на Китай, през миналата година пазарът на микросериали в страната е възлизал на над 100 милиарда юана (11 милиарда паунда, или 13 милиарда евро), а броят на зрителите е надхвърлил 800 милиона. Този формат обаче е широко разпространен и в Южна Корея, Индия и САЩ, като платформи за стрийминг, сред които Prime, Peacock и Disney+, обявиха планове да включат микросериали в съдържанието си. В Обединеното кралство по-рано тази година стартира TattleTV - приложение, което се представя като първата платформа в страната, посветена изцяло на микросериали, а през лятото Кралското телевизионно дружество организира дискусионен панел за индустрията, посветен на този формат.

Компаниите също се стремят да се възползват от вълнението около микродрамите, като създават кратки брандирани видеореклами за социалните мрежи. Примери за това са продукции на Джейми Оливър, веригата Co-op, както и съвместен проект между Channel 4 и Sol de Janeiro.

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Микродрамите трябва да се развиват динамично, за да задържат вниманието на зрителите, обяснява Шарлот Брокенброу от уелската продуцентска компания Spare Arrow, която тази година създава първата си поредица, пише BBC. "Ако в сценария и във видеото има твърде много "празни" моменти, зрителят ще се отегчи и просто ще продължи да скролва нататък", казва тя.

Освен с изключително бързото си темпо, микродрамите станаха популярни и защото хората могат да ги гледат на кратки порции, което кара някои анализатори да ги описват като съдържание, подходящо за "бърза консумация".

Идеята за тези поредици започва в Китай, като днес тези продукции привличат над 800 милиона зрители Снимка: Стопкадър YouTube

Те също така отговарят на тенденцията към "неангажиращо гледане, в което можем да се включваме и от което можем да излизаме по всяко време", отбелязва д-р Тина Кендал, доцент по филмови и медийни изследвания в университета "Англия Ръскин".

Някои хора споделят пред BBC News, че ги гледат в колата, докато чакат децата си пред училище, а други ги пускат на заден план, докато вършат домакинска работа или административни задачи. Тъй като е толкова "ясно какво ще се случи", Сара-Джейн споделя, че дори може да им се наслаждава, докато работи.

Специализираните приложения обикновено привличат зрителите, като им позволяват да изгледат първите няколко епизода безплатно, след което изискват абонамент. CandyJar струва 49 паунда (58 евро) за една година, а DramaBox - 110 паунда (131 евро), но повечето приложения за микродрами дават възможност на запалените фенове да си купят седмичен абонамент или да гледат реклами в замяна на безплатни епизоди.

Докато разглеждате съдържанието в тези приложения, често се натъквате на едни и същи теми: мафиотски босове, сюжети от типа "от врагове към любовници" и каубои. Сун отбелязва, че китайските продуцентски компании често копират успешни формули, внасяйки само незначителни промени, нещо, което е забелязала и Хедър. "Много от тях разказват една и съща история, просто в различна обстановка", казва тя и добавя, че вече ѝ е "дошло до гуша" от сюжети, включващи милиардери - изпълнителни директори. Сред по-ексцентричните заглавия са "Осинових откраднатото си бебе", "Копнея по моя британски каубой" и "Намерих съпруг милиардер без дом за Коледа".

Някои фенове споделят, че според тях определени сюжети са унизителни за жените, като в някои случаи включват груби сцени на насилие и сексуално посегателство. "Превърна се едва ли не в шега, че на главната героиня ѝ се случват милион ужасни неща - тя плаче и крещи 10 милиона пъти, още преди да е стигнала до обяда", казва Коко Тейлър, актриса, която през 2024 г. участва в първата си микродрама. Тейлър споделя, че е отказвала роли в някои поредици, тъй като ги е намирала за прекалено женомразки. Тя обаче, както и много други почитатели на микродрамите, отбелязва, че начинът на разказване на истории се е развил - вероятно защото все повече сценарии се пишат от екипи в САЩ и Великобритания. Феновете с ентусиазъм говорят и за това как микродрамите навлизат в нови жанрове, като комедия, трилър и хорър.

Хайдън Уейклинг, основател на продуцентската компания Black Swan, научава за микродрамите по-рано тази година чрез свой познат от филмовата индустрия. "Днес всички говорят само за това", казва той.

От финансова гледна точка микродрамите са много привлекателни за режисьорите и продуцентите, казва Уейклинг, заснемането на микродрама с продължителност между 60 и 90 минути обикновено отнема по-малко от две седмици, което води до по-ниски разходи.

Режисьорът Дан Льовенщайн работи по първата си микродрама, "Mafia Lover", през февруари 2024 г. Към момента той вече е създал 38 такива продукции. Първоначално е работил по проекти, поръчани от китайски приложения, но споделя, че сега си сътрудничи с американски платформи, глобални стрийминг услуги и британски компании, след като индустрията в Китай се преориентира към създаване на съдържание чрез изкуствен интелект.

Според анализаторите от Omdia, Обединеното кралство вече е най-големият пазар в Европа за микродрами, и макар много фенове и продуценти в индустрията да са въодушевени от бъдещето на този формат, той си има и своите критици. Някои определят микродрамите като съдържание с ниско качество, което вреди на способността на хората да се концентрират. В авторски коментар за вестник The Guardian един от авторите описва тези продукции като "катастрофално лишени от смисъл и обективно лоши". Но, както отбелязва Джен Купър - фен на микродрамите, превърнала се в консултант: "Никой не твърди, че това е нещо дълбоко и значимо, но ако сте предизвикали емоционална реакция, накарали сте някого да се усмихне или сте направили тежкия му ден малко по-лек - тогава това със сигурност е нещо чудесно, което заслужава да бъде оценено."

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