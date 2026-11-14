Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Британският крал Чарлз се пошегува, че той и Елтън Джон "все още са на крака" в записан видеоклип за радиопредаването на певеца, излъчен днес на 78-ия рожден ден на монарха, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Синя кръв

Крал Чарлз се присъедини към Джон в специално издание на предаването му Elton John's Rocket Hour по "Епъл мюзик", посветено на 50-годишнината на благотворителната организация King's Trust и на музикантите, подкрепяли инициативите ѝ за младите хора.

По време на предаването, излъчено за първи път днес по случай рождения ден на краля, двамата си припомниха благотворителните концерти в подкрепа на организацията. Сред тях е и рокгала концертът на "Уембли" през 1986 г., на който Елтън Джон изпълнява хита си I'm Still Standing ("Все още се държа" или "Все още съм на крака").

"Знам, че тази песен вдъхва кураж на хора в най-различни житейски обстоятелства - не само заради прекрасния си дух, но и заради посланието си за устойчивост и способността да устояваш на трудностите", казва крал Чарлз. "И със сигурност, 40 години след онзи забележителен концерт, ние и King's Trust все още сме на крака."

"Аз обаче сега съм седнал", отвърна 79-годишният Джон, предизвиквайки смеха на краля.

"Макар че от време на време нещо по нас се разпада", добави крал Чарлз. "Знам, че с напредването на възрастта това е сериозен проблем."

И двамата имат добре известни здравословни проблеми през последните години. Кралят продължава лечението си от рак, а Елтън Джон има проблеми със зрението.

Докато все още е престолонаследник, през 1976 г. Чарлз основава благотворителната организация Prince's Trust, използвайки обезщетението, което получава при напускането си на Кралския военноморски флот. Целта ѝ е да помага на млади хора в неравностойно положение да се подготвят за професионална реализация, да намерят работа или да започнат собствен бизнес.

Защо Камила Паркър Боулс е била смятана за неподходяща за принц Чарлз?
Виж още Защо Камила Паркър Боулс е била смятана за неподходяща за принц Чарлз?

След възкачването на Чарлз на престола през 2022 г. организацията е преименувана на King's Trust. По данни на самата благотворителна организация от създаването ѝ досега тя е подкрепила повече от един милион млади хора.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Билд": Бруталните искания на Путин към Европа Днес
"Билд": Бруталните искания на Путин към Европа
24028
Пореден срам! Исландия ни отнесе с 5 гола в Пловдив, викове "Оставка" за президента на БФС Корнер
Пореден срам! Исландия ни отнесе с 5 гола в Пловдив, викове "Оставка" за президента на БФС
16458
КЗП санкционира две големи търговски вериги за подвеждащи промоции Бизнес
КЗП санкционира две големи търговски вериги за подвеждащи промоции
51436
SpaceX не приземи ускорителя на Starship, но опитът за улавяне на втората степен остава възможен (видео) IT
SpaceX не приземи ускорителя на Starship, но опитът за улавяне на втората степен остава възможен (ви...
8904
Как полският филм "Кукла" се превърна в културен феномен: Разговор с продуцента Радослав Драбик Impressio
Как полският филм "Кукла" се превърна в културен феномен: Разговор с продуцента Радослав Драбик
3608
Градът-призрак, който пустее вече повече от век Trip
Градът-призрак, който пустее вече повече от век
7858
Без мая и без чакане: Пухкави турски хлебчета със сирене и копър Вкусотии
Без мая и без чакане: Пухкави турски хлебчета със сирене и копър
7767