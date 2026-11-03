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Поредното издание на Whiskey Fest Sofia е вече в историята. Най-големият уиски фестивал на Балканите се проведе между 23 и 25 октомври и за поредна година успя да привлече над 3000 посетители с гости от над 20 държави, които се насладиха на усики от цял свят. В рамките на фестивала се проведоха и 13 майсторски класа с световно известни имена от уиски и ром индустрията.

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Голям интерес предизвика появата на Волен Дюлгеров (известен като Witty Alien), който успя да победи световния номер 1 по шах Магнус Карлсен. Волен изигра 18 партии една след друга срещу по 6 съперника наведнъж. Witty Alien регистрира само една загуба и едно равенство, като телевизионният водещ Ники Кънчев също беше много близо до победа, но в крайна сметка отстъпи и покани Волен Дюлгеров да участва в "Стани богат".

Whiskey Fest Sofia 2026 в подкрепа на Националната Асоциация на доброволците
Виж още Whiskey Fest Sofia 2026 в подкрепа на Националната Асоциация на доброволците

Whisky Fest Sofia 2026 подкрепи каузата на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ). Тази година всеки посетител получаваше по две води на ден, а другите бяха на цена от 1 евро, което отиваше за НАДРБ. За трите дни бяха събрани 1350 евро.

Екипът вече се готви за изданието през 2027-а.

Whiskey Fest Sofia призовава да се консумира отговорно!

Източник: 8 pm

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