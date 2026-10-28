1555 Източник: bTV Media Group

На 6 ноември (петък) от 20:00 ч. започва вторият сезон на "Traitors: Игра на предатели", а имената на 25-те участници, които ще се впуснат в играта на доверие, стратегии и предателства, вече са ясни. Всички те ще прекрачат прага на двореца "Евксиноград" и ще се изправят пред изпитание, в което всяко решение може да промени хода на събитията, а доверието невинаги е най-добрият съюзник.

Кои са последните петима участници, които ще се борят за победата в "Traitors: Игра на предатели"?

Олимпийска шампионка, капитан на легендарните "диамантени момичета" и една от най-успешните български състезателки в художествената гимнастика - Симона Дянкова-Яначкова е олицетворение на дисциплина, упоритост и шампионски дух. През 2021 г. тя повежда националния ансамбъл към исторически триумф на Олимпийските игри в Токио, където България печели първата си олимпийска титла в художествената гимнастика. Към златото от Токио Симона добавя световна титла и множество медали от най-престижните международни първенства. След края на състезателната си кариера тя остава вярна на спорта и предава опита си на следващото поколение гимнастички.

В "Traitors: Игра на предатели" Симона ще се изправи пред предизвикателство, в което съюзите са крехки, а истинските намерения остават скрити. В Двореца на тайните олимпийската шампионка ще търси нова формула за успех - защото тук добрият синхрон не гарантира обща цел, а една погрешна стъпка може да промени всичко. Ще успее ли Симона да разпознае предателството навреме или една грешна стъпка може да се окаже фатална за играта ѝ?

Дипломат, икономист и експерт по международни отношения - Милен Керемедчиев е сред най-разпознаваемите български анализатори на световната политика. В кариерата си е бил заместник-министър на икономиката и на външните работи, генерален консул на България в Дубай, национален координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и изпълнителен директор на "Български пощи". Днес той е добре познат на телевизионната аудитория с анализите си на ключови геополитически събития и умението да разплита сложните международни отношения.

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В "Traitors: Игра на предатели" Милен ще попадне в свят на скрити интереси, стратегически ходове и внимателно премерени думи. В Двореца на тайните дипломатическият му опит може да се окаже ценно предимство, но и сериозно изпитание - защото тук не всяка договорка е това, което изглежда, а доверието има своята цена. Ще успее ли да разчете чуждите намерения, или самият той ще се превърне в майстор на тайните съюзи и заблудите?

Модел с международна кариера, любител кулинар и едно от колоритните лица на "Моята кухня е номер едно" - Стефани Лалева се отличава с ярка индивидуалност и нестандартен поглед към света. Родена в София, тя живее и работи години наред в Лондон, а професионалният ѝ път я отвежда и до модните сцени в Париж и Милано. Страстта ѝ към растителната кухня я среща с кулинарното риалити на bTV, където заедно с приятелката си Кристина Бонева печели внимание с нестандартния си подход към готвенето.

В "Traitors: Игра на предатели" Стефани ще трябва да разчита на интуицията си в игра, в която зад привидно безупречната фасада може да се крие добре обмислена измама. В Двореца на тайните тя ще търси правилните съюзници, но и ще трябва да разпознава навреме чуждите намерения. Ще успее ли да разгадае стратегията на останалите, или самата тя ще забърка рецептата за съвършеното предателство?

Актьор, сценарист, режисьор и драматург - Емил Марков има впечатляваща кариера в киното, телевизията и театъра. Участвал е в над 30 български и чуждестранни филмови продукции, а като главен сценарист стои зад емблематични предавания и сериали като "Каналето", "Комиците" и "Столичани в повече". Автор е на театрални пиеси и участва в международни театрални проекти.

В "Traitors: Игра на предатели" Емил ще се озове в история, в която сценарият е непредвидим, а истинските намерения на героите остават скрити. В Двореца на тайните опитът му да изгражда образи и да разплита сложни сюжети може да се окаже ценно предимство. Ще успее ли да разпознае онези, които умело прикриват истинското си лице, или самият той ще напише сценария на съвършената заблуда?

Победителка в романтично риалити и популярно лице в социалните мрежи - Михаела Зиновиев печели зрителите с искреността, емоционалността и чувството си за хумор. Счетоводител по образование, тя избира да се развива като инфлуенсър. През 2024 г. заедно със съпруга си Венцислав печели петия сезон на "Един за друг", а днес двамата са горди родители на дъщеричка.

В "Traitors: Игра на предатели" Михаела ще трябва да се справи с изпитанията без подкрепата на най-близкия си човек. В Двореца на тайните доверието може да се окаже опасен капан, а симпатията на останалите - ключ към успеха. Ще намери ли Михаела печелившата стратегия, или ще стане жертва на чужд план?

Последните петима участници се присъединяват към вече обявените - Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Теа и Наум Шопов, братята Георги и Валентин Братоеви, Стоян Дойчев, Нанси Карабойчева, Мария Чакърдъкова, Неделчо Богданов, Олга Модева, Даниел Върбанов, Поли Генова, Крис от "Молец", Венци Мицов, Кристин Костова и Денислава Велкова, с които списъкът на всички 25 играчи е вече пълен. Кои ще бъдат Праведни и кои ще получат най-опасната роля - на Предатели - в новия сезон на играта, зрителите ще разберат на 6 ноември (петък) от 20:00 ч. по bTV.

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