5897 Снимка: bTV

За първи път след 28 години бившият футболист Светослав Бърканичков погледна в очите майката на извънбрачния си син Джулиан. Красивата Людмила пристигна пред портите на "Фермата", за да даде кураж на порасналото си дете часове преди решаващия полуфинал.

Зрителите на "Фермата" станаха свидетели на първата среща на живо между двамата след "онзи 14 февруари 1998 година", както самата Людмила нарича съдбовната дата, на която за последно се вижда със Светльо Бърканичков. Малко след това, едва на 16 години, тя с ужас разбира, че е бременна. Страх, гняв, срам и чувство за безизходица я карат да скрие новината както от биологичния баща, така и от целия свят. Първоначално Людмила взема категоричното решение да остави детето за осиновяване, но майчиният инстинкт бързо надделява над страха и Джулиан има щастието да израсне близо до своята майка.

На крачка от големия финал в юбилейния сезон на "Фермата" Людмила прие поканата да влезе за кратко в стопанството. Така Джулиан за първи път се оказа в присъствието на майка си и баща си едновременно. "Вълнувам се да ги видя и двамата, защото това е първата ми среща със Светослав, откакто сме се видели за последно преди толкова години", коментира Людмила. "Чудех се как да ги спася от този срам, който изпитваха и двамата", призна с усмивка Джулиан.

Макар и изпълнена с неловки моменти, дългоочакваната среща между майка, баща и син след почти три десетилетия предизвика вълна от емоции, сред които смирение, обич и взаимно уважение. "Малко е странно, но такъв е животът - а моят живот е един филм, който се надявам поне накрая да бъде щастлив", коментира Джулиан с тъга в очите.

Джулиан и Бърканичков са в трепетно очакване на срещата с Людмила Снимка: bTV

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Джулиан и баща му Светослав, които влязоха като отбор в първия семеен сезон на "Фермата" с основната цел да се опознаят и да прекарат ценно време заедно, са единствените участници, които до момента не бяха получили вести от свои близки. Според регламента на предаването участниците с деца под 18-годишна възраст имат право да се срещат с тях периодично. Именно това е най-голямата болка за Джулиан, който е баща на тригодишно момиченце. За негово огромно съжаление майката на малката Джия категорично забранява дъщеря им да се среща с баща си, докато той участва в риалитито.

Джулиан не скри радостта си, че вижда майка си, макар че се надяваше, че ще види и дъщеричката си Джия Снимка: bTV

Мъката от раздялата с детето накара ултрамаратонеца да изработи своеобразна огърлица със снимки на момиченцето, която носи почти постоянно в предаването. Очевидно е, че до последно Джулиан таеше надежда, че ден преди решаващия полуфинал майката на Джия ще размисли и ще позволи на бащата да прегърне дъщеря си. В сряда ултрамаратонецът и баща му ще се изправят срещу едни от най-силните играчи в предаването - огнебореца Горан и дъщеря му Рая, в битка за място на големия финал следващия понеделник и наградата от 75 000 евро.

Людмила прие поканата да влезе за кратко в стопанството. Така Джулиан за първи път се оказа в присъствието на майка си и баща си едновременно Снимка: bTV

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.