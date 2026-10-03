Любовният прокурор на "Фермата“, майка й Ивета, мина всички граници: "Същото ще се случи и на дъщеря ти!"

4098 Снимка: bTV

Няколко дни без любовни драми в градинката на Симона явно се оказаха твърде дълъг период на покой за младата актриса и тя започна видимо да скучае за нови сюжети. След като преди седмица тайното й гадже от външния свят Виктор Русинов я отряза пред всички, а дори и влюбеният до уши Викторио се укроти със свалките си, разбирайки в какво се е забъркал, Симона все пак си намери ново интересно занимание.

Актрисата реши да извади отново на дневен ред старата си болка Джулиан и да потърси сметка на бившия си за начина, по който е сложил край на връзката им. Както Симона заяви още в началото на предаването, с ултрамаратонецът имали интимни взаимоотношения, които обаче приключили с лаконичен SMS от негова срана.

И така, в един спокоен ден, актрисата надуши, че е дошъл идеалният момент да извади старата история отново на дневен ред. За допълнително нейно удобство, разговорът не се състоя на 4 очи, а в присъствието на други хора и най-вече, на личния ѝ любовен прокурор - майка ѝ Ивета. За уж невинната Симона остана единствено да хвърли бомбата, а майка ѝ подкара на къс пас клетия Джулиан, който се оказа подсъдим по старо дело.

"Ей сега ме ядоса, защото май не разбираш, че проблемът не е в решението ти, а в начина, по който го направи. Не е мъжко!", почна го Ивета. Върху Джулиан се изля кална река от чувства, емоции, обвинения и разочарования, преживяни от дъщерята, но преразказани от майката. По време на цялата тирада Симона стоеше и гледаше с усмивка как Ивета прави детайлен напречен разрез на интимната ѝ връзка с Джулиан.

Симона изглежда все още не е превъзмогнала унизителния начин, по който Джулиян я изоставя Снимка: bTV

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

20-годишната актриса явно не намира нищо странно в това разгневената ѝ майка да държи сметка на бившия с гневен тон и ръкомахане пред публика в подбран състав. "След десет години ще дойде един Джулианчо при дъщеря ти и ще ѝ се случи същото!", мина всички граници разгневената майка със заканите и клетвите.

Разговорът между Симона и Джулиян не се състоя на 4 очи, а в присъствието на други хора и най-вече, на личния ѝ любовен прокурор - майка ѝ Ивета Снимка: bTV

"Това, че намеси 4-годишната ми дъщеричка в разговора с думите, че тя трябва да минава прес подобно нещо най-много ме афектира", призна Джулиан, който изглеждаше видимо сломен от абсурдния съдебен процес който най-неочаквано се стовари върху него.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.