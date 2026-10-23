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В началото на седмицата започнаха снимките на най-новия български игрален филм "Морето от неща", а по-рано на снимачната площадка бяха поканени представители на медиите. Сблъсъкът между майка и дъщеря в съвременния свят и пътят към заздравяване на отношенията им влиза дълбоко в темите за любовта, младостта, Кравай, музиката на Нова Генерация, историите на младежките бунтове от 90-те и разочарованието след промените.

Режисьор на лентата е Станислав Тодоров - Роги, а продуценти са Борислав Чучков, Тонка Добринска и Георги Скерлев. В главната роля на майката Анелия влиза обичаната актриса Маргита Гошева. Нейната дъщеря Арлина ще бъде изиграна от младата и много талантлива Кремена Славчева. В ролите ще видим също Симеон Лютаков, Александър Кендеров, Спартак Тодоров, Пламен Димов, Георги Манчев, Снежина Петрова и други.

"Много се радвам, че съм част от този проект. Ролята на Анелия е много интересна за мен, а историята наистина вълнуваща. Нямам търпение да се пренеса отново в 90-те и да видя София пак по този начин", сподели Маргита Гошева.

Историята ще пресече настоящето с най-бунтарските години в края на миналия век. Младата Арлина ще се прехвърли в миналото и ще види 18-годишната си майка в друга светлина, различна от тази на високата ѝ позицията във Външно министерство, и ще стане свидетел на едни много по-бурни години в родната си София. Зрителите също ще се пренесат във времената на Кравай и музиката на Нова Генерация, а това пътуване във времето ще отвори нова страница в общуването между майка и дъщеря.

Маргита Гошева и Станислав Тодоров - Роги
Маргита Гошева и Станислав Тодоров - Роги Източник: 8 pm

Източник: 8 pm

Източник: 8 pm

"Щастливи сме, че можем да разкажем точно тази история на Роги и Пламена Велковска. В "Морето от неща" са засегнати много интересни теми и човешки взаимоотношения. Хората от нашето поколение ще се върнат назад към Кравай и Нова Генерация, а младите зрители ще се запознаят с тези време чрез екранния разказ. Много е вълнуващо. Благодарим на целия екип и всички партньори, с които ще минем през този процес и ще дадем живот на тази история", казаха от продуцентския екип. "Националния филмов център продължава да подкрепя стойностните проекти в българското кино, какъвто е и този. Пожелаваме успех на снимачния процес и очакваме един чудесен филм по екраните в кината следващата година", допълни Петър Тодоров, директор на ИА НФЦ.

Автори на сценария на филма "Морето от неща" са Станислав Тодоров - Роги и Пламена Велковска. Зад камерата застава Александър Станишев, а костюмите са дело на Ирина Кочева. 

Източник: 8 pm

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