Сериалът е гледан от средно 1,3 млн. зрители в Дания, базиран е на международна бестселър поредица и е дело на трикратно отличаван с награда "Еми" сценаристичен тандем

264 Снимка: Bulgaria ON AIR

На 7 ноември, събота, от 20:30 часа Bulgaria ON AIR започва да излъчва премиерно за България датския сериал "Оксен" (OXEN). Шестсерийната продукция съчетава мистериозни убийства, политически конспирации и опасно разследване, което отвежда до тайна мрежа от влиятелни хора. В главната роля е Якоб Ломан, а историята е базирана на международната бестселър поредица на датския писател Йенс Хенрик Йенсен.

Ето 10 любопитни факта за сериала, неговите герои и международния му успех.

Средно 1,3 млн. зрители са гледали сериала в Дания

Шестте епизода на "Оксен" са привлекли средно около 1,3 млн. зрители в Дания, включително повторните излъчвания. Това превръща продукцията в едно от успешните заглавия на датската телевизия TV 2 през 2023 г. Според официалния отчет на TV 2 цели 68% от гледането на сериала, включително повторните излъчвания, е било on demand. Данните показват, че историята е привлякла значителен интерес и извън традиционното телевизионно излъчване.

Почти 76% от зрителите са харесали сериала

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В проучване сред аудиторията, гледала поне два епизода, близо 76% от анкетираните са посочили, че харесват "Оксен". Изследването обхваща 1155 участници и показва положителна оценка за криминалната продукция. Аудиторията на "Оксен" в Дания е сравнително балансирана по пол: 56% от зрителите са жени, а 44% - мъже. Това отличава заглавието от редица продукции, които привличат по-изразено една от двете групи.

Историята започва от международен литературен бестселър

"Оксен" е екранизация по поредицата на датския писател Йенс Хенрик Йенсен. Книгите разказват за бившия военнослужещ Нилс Оксен и неговите опасни сблъсъци с престъпността и влиятелни фигури. В Германия заглавията от поредицата достигат до челните позиции на бестселър класациите.

Литературната поредица вече включва седем книги

Историята на Нилс Оксен се развива в седем романа. Поредицата е публикувана в 14 държави и е намерила читатели извън родната Дания, включително в Германия, Швеция и Норвегия.

Главният герой е военен герой, който се опитва да избяга от миналото си

Нилс Оксен е един от най-високо отличените военни герои на Дания и бивш член на елитното подразделение за специални операции Jægerkorpset. След тежки преживявания и несправедливо обвинение той напуска армията и търси уединение далеч от обществото. Миналото му обаче не му позволява да започне на чисто.

Снимка: Bulgaria ON AIR

Гората е важна част от света на "Оксен"

За разлика от много криминални истории, които се развиват предимно в полицейски управления и големи градове, значителна част от литературния свят на Оксен е свързана с природата. Героят търси покой в гората, но именно там започват събитията, които го връщат към опасния свят на разследванията.

В центъра на сюжета стои тайна организация, наречена Danehof

След като собственикът на гората, в която се е оттеглил Оксен, е намерен мъртъв, бившият военен се превръща в основен заподозрян. Разследването постепенно разкрива следи към Danehof — тайна мрежа от влиятелни датчани. Така историята надхвърля рамките на обикновен криминален случай и поставя въпроси за властта, лоялността и доверието в институциите.

Зад сериала стоят сценаристи с международно признание

Май Брострьом и Петер Торсбое, създатели на "Оксен", са трикратно отличавани с Emmy за работата си в телевизионната драма. Сред известните им продукции са "Unit One", "The Eagle" и "The Protectors", които утвърждават името им в скандинавския криминален жанр.

Сериалът е селектиран за Berlinale Series Market Selects

През 2024 г. "Оксен" е включен в Berlinale Series Market Selects — професионална селекция на международния телевизионен пазар в рамките на Европейския филмов пазар. През същата година продукцията е номинирана и за датската телевизионна награда TV-Prisen в категорията Best Fiction - Long Form.

Снимка: Bulgaria ON AIR

"Оксен" вече има и втори сезон

Историята на Нилс Оксен продължава и след първите шест епизода. Вторият сезон на сериала е излъчен в Дания през 2025 г., като отново събира част от основния актьорски състав. Това показва, че телевизионният свят на героя се развива отвъд първоначалната история.

Премиерата на датския политически екшън-трилър е на 7 ноември, събота, от 20:30 часа по Bulgaria ON AIR. Шестте епизода ще се излъчват в шест поредни съботи.

Сериалът е датско-германска копродукция на SF Studios и SquareOne Productions за TV 2 Denmark и ZDF Germany. Режисьор е Яник Йохансен, познат с работата си по "Borgen" и "Follow the Money", а в актьорския състав са още Джоузефин Парк, Елън Хилингсо и Биргите Хьорт Сьоренсен.

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