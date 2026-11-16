Желязната Мария Илиева рухна в "Гласът на България“
Тежка раздяла в шоуто, дори непоклатимата поп певица се разтресе
Желязната лейди в "Гласът на България" - Мария Илиева, която винаги запазва присъствие на духа и си служи със завидна лекота с думите, също може да плаче и да остане безмълвна. На трогателния момент станаха свидетели всички зрители на последните вокални двубои в музикалното риалити. В драматичната фаза треньорите изправят един срещу друг по двама участници в отборите си в дуети, а след това трябва да изберат с кого от тях да продължат напред в състезанието.
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Именно едно такова непосилно тежко решение стана повод за сълзите на дивата. Иначе непоклатимата Мария Илиева не можа да скрие уязвимата си страна след взривяващия дует на трио Déjà vu и опитния виртуоз Людмил Дончев. Карето валета от отбора ѝ вдигнаха на крака и публиката, и треньорите с невероятното си изпълнение, което ще остане в златните архиви на "Гласът на България".
"Аз всеки момент ще литна някъде нагоре. Шапки долу!", коментира Мастъра след абсолютно равностойния двубой. "Рядко срещано явление е мъже така да отворят сърцата си. Благодаря ви за това извънземно изпълнение", включи се и Дара. "Вие отворихте тавана. Поклон за това, което направихте!", не спести похвалите си и Меди.
Когато дойде ред обаче за оценката на треньора, Мария не успя да овладее емоциите си. "Вие пяхте като финалисти, които се борят за титлата "Глас на България" и ми е много мъчно...", опита се да започне тя, но сълзите надделяха и я оставиха без дъх и думи. След секунди тя се опита да продължи с треперещ глас "И Люси, и Дежа вю заслужавате да продължите. Просто такъв е късметът, че вече няма кражби. Искам да ви благодаря, че ми се доверихте и ми позволихте да се радвам на таланта ви отблизо", успя да отрони тя.
След срива обаче дивата успя да събере сили и да направи тежкия избор да запази в отбора си трио Déjà vu. С Людмил тя обаче се раздели с обещание за бъдещето, като откликна на молбата му да направят заедно дует. "Ти си сред най-добре пеещите артисти на български език. Имаш много любов от мен и аз с удоволствие ще пея с теб", категорично заяви тя.
Раздялата с Людмил покруси не само Мария Илиева, но и останалите треньори в "Гласът на България". Докато мъжката част остана тихо минорна, Дара не успя да сдържи емоциите си и реагира в характерния си експресивен стил с гневен вик на безсилие. Зрителите на "Гласът на България" в мрежите също преживяват трудно напускането на талантливия участник, но се надяват скоро да чуят дуета му с Мария Илиева и то с българска песен.