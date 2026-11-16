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Желязната лейди в "Гласът на България" - Мария Илиева, която винаги запазва присъствие на духа и си служи със завидна лекота с думите, също може да плаче и да остане безмълвна. На трогателния момент станаха свидетели всички зрители на последните вокални двубои в музикалното риалити. В драматичната фаза треньорите изправят един срещу друг по двама участници в отборите си в дуети, а след това трябва да изберат с кого от тях да продължат напред в състезанието. 

ТВ мания

Именно едно такова непосилно тежко решение стана повод за сълзите на дивата. Иначе непоклатимата Мария Илиева не можа да скрие уязвимата си страна след взривяващия дует на трио Déjà vu и опитния виртуоз Людмил Дончев. Карето валета от отбора ѝ вдигнаха на крака и публиката, и треньорите с невероятното си изпълнение, което ще остане в златните архиви на "Гласът на България". 

"Аз всеки момент ще литна някъде нагоре. Шапки долу!", коментира Мастъра след абсолютно равностойния двубой. "Рядко срещано явление е мъже така да отворят сърцата си. Благодаря ви за това извънземно изпълнение", включи се и Дара. "Вие отворихте тавана. Поклон за това, което направихте!", не спести похвалите си и Меди. 

Когато дойде ред обаче за оценката на треньора, Мария не успя да овладее емоциите си. "Вие пяхте като финалисти, които се борят за титлата "Глас на България" и ми е много мъчно...", опита се да започне тя, но сълзите надделяха и я оставиха без дъх и думи. След секунди тя се опита да продължи с треперещ глас "И Люси, и Дежа вю заслужавате да продължите. Просто такъв е късметът, че вече няма кражби. Искам да ви благодаря, че ми се доверихте и ми позволихте да се радвам на таланта ви отблизо", успя да отрони тя.

Илиева не можа да скрие уязвимата си страна след взривяващия дует на трио Déjà vu и опитния виртуоз Людмил Дончев
Илиева не можа да скрие уязвимата си страна след взривяващия дует на трио Déjà vu и опитния виртуоз Людмил Дончев Снимка: bTV

След срива обаче дивата успя да събере сили и да направи тежкия избор да запази в отбора си трио Déjà vu. С Людмил тя обаче се раздели с обещание за бъдещето, като откликна на молбата му да направят заедно дует. "Ти си сред най-добре пеещите артисти на български език. Имаш много любов от мен и аз с удоволствие ще пея с теб", категорично заяви тя. 

Певицата направи тежкия избор да запази в отбора си трио Déjà vu
Певицата направи тежкия избор да запази в отбора си трио Déjà vu Снимка: bTV

Раздялата с Людмил покруси не само Мария Илиева, но и останалите треньори в "Гласът на България". Докато мъжката част остана тихо минорна, Дара не успя да сдържи емоциите си и реагира в характерния си експресивен стил с гневен вик на безсилие. Зрителите на "Гласът на България" в мрежите също преживяват трудно напускането на талантливия участник, но се надяват скоро да чуят дуета му с Мария Илиева и то с българска песен.

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