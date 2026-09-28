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Неочаквано разкритие направи попфолк идолът Меди в "Гласът на България". По време на поредната разправия с колежките му в треньорския щаб Дара и Мария Илиева, мачото чистосърдечно си разкри звездната карта, зодията Близнаци и асцендента Скорпион. Това веднага доведе до непоискани, но много интересни хороскопи от фенките на Меди, които къде професионално, къде любителски се занимават с астрология.

ТВ мания

Резултатите от звездните положения на Меди заваляха в мрежата и са повече от любопитни, направо стряскащи в определени положения. Близнаците са непостоянни и ненадеждни, със склонност към заплитането на интриги. Те се смятат и за една от най-често изневеряващите зодии.

Асцендент Скорпион пък дава дълбока, магнетична и почти хипнотизираща сила. Затова комбинацията между двете е една от най-опасните и неустоимите, която може да манипулира с лекота. В допълнение към това се припомня, че със зодия Близнаци са и доста български премиери и световни лидери, сред които Румен Радев, Бойко Борисов, Симеон Сакскобургготски, както и президента на Щатите Доналд Тръпм, Виктор Орбан и китайският върховен лидер Си Дзинпин.

Тези примери навеждат на мисълта, че звездната карта на Меди също му дава сериозен потенциал да владее масите не само като изпълнител, но и като човек на висок държавен пост.

Астрологичните положения на Меди не само не зарадваха, но направо притесниха Дара и Мария. "Аууу", извиха те на умряло при разкритието. "Много е проблемен. Бегай!", потръпна Дара. "Ама защо всички реагират така?", неразбиращо се удиви Меди.

16-годишната Елица Узунова, която с визията и гласа си напомня силно на световната поп звезда Ариана Гранде, беше поредният изпълнител, който вся раздор сред треньорите в шоуто
16-годишната Елица Узунова, която с визията и гласа си напомня силно на световната поп звезда Ариана Гранде, беше поредният изпълнител, който вся раздор сред треньорите в шоуто Снимка: bTV

До звездните откровения в "Гласът на България" се стигна след поредната яростна битка между треньорите за талантлив участник. Раздорът този път подпали 16-годишната Елица Узунова, която с визията и гласа си напомня силно на световната поп звезда Ариана Гранде. Момичето обаче изуми всички не само с таланта си, но и с нереално звучащата си биография.

След като стана свидетел на треньорската война, Елица все пак избра да отиде в отбора на Дара
След като стана свидетел на треньорската война, Елица все пак избра да отиде в отбора на Дара Снимка: bTV

На тази крехка възраст тя говори 7 езика, свири на укулеле, китара и пиано и освен това е тренирала тенис на маса, художествена гимнастика и лека атлетика. След като стана свидетел на треньорската война, девойката все пак избра да отиде в отбора на Дара, което разби сърцето на Меди. "Това е участникът, за когото съжалявам най-много, че изпуснах", призна той.

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