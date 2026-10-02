1877 Снимка: iStock by Getty Images

Щитовидната жлеза е малък, но изключително важен орган, разположен в предната част на шията. Тя произвежда хормони, които участват в регулирането на редица процеси в организма, сред които обмяната на веществата, енергийните нива и настроението. Когато функцията й се промени, признаците невинаги са специфични и лесно могат да бъдат свързани с умора, стрес или промени в начина на живот. Има обаче няколко симптома, които заслужават внимание, особено когато се появят без ясна причина или се задържат продължително време.

Необяснимите промени в теглото са сред сигналите, които могат да бъдат свързани с нарушения във функцията на щитовидната жлеза. При хипертиреоидизъм, когато тя произвежда прекалено много хормони, обмяната на веществата може да се ускори. В резултат човек може да започне да губи килограми, въпреки че не е променил съществено хранителните си навици. Подобна загуба на тегло не означава непременно наличие на заболяване на щитовидната жлеза, но когато е рязка и няма очевидно обяснение, е разумно причината да бъде обсъдена с лекар.

Обратната промяна може да се наблюдава при хипотиреоидизъм - състояние, при което щитовидната жлеза не произвежда достатъчно хормони. Тогава метаболитните процеси могат да се забавят и да настъпи покачване на теглото, включително при хора, които се стараят да се хранят балансирано и да поддържат физическа активност. Самото напълняване също не е достатъчно за поставяне на диагноза, тъй като може да има множество други причини. Необичайните и трудно обясними колебания в килограмите обаче са повод да се потърси медицинска оценка.

Продължителната умора и необичайните промени в енергията са друг възможен сигнал. Хората с понижена функция на щитовидната жлеза могат да изпитват постоянна отпадналост, която не преминава дори след достатъчно сън и почивка. Недостигът на тиреоидни хормони е свързан със забавяне на обмяната на веществата и това може да се отрази върху усещането за жизненост през деня. Тъй като умората е широко разпространен симптом и може да има редица причини, тя не бива автоматично да се приема като признак за проблем с щитовидната жлеза.

При повишена функция на жлезата картината може да бъде различна. Хипертиреоидизмът може да бъде съпроводен с усещане за прекомерна енергичност, вътрешно напрежение и неспокойствие. В някои случаи това се отразява върху способността за концентрация и качеството на съня. Човек може да усеща, че трудно се отпуска или че обичайният му ритъм внезапно се е променил. Когато подобни колебания в енергията се появят без очевидна причина и продължат във времето, консултацията със специалист може да помогне да се установи какво стои зад тях.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Промените в настроението и когнитивните способности също могат да съпътстват нарушенията във функцията на щитовидната жлеза. При хипотиреоидизъм е възможно да се появят понижено настроение, апатия и симптоми, наподобяващи депресивни състояния. Някои хора могат да забележат загуба на интерес към занимания, които преди са им носили удоволствие, както и затруднения с паметта или концентрацията. Тези прояви имат множество възможни обяснения и сами по себе си не доказват проблем с щитовидната жлеза, но могат да бъдат част от по-широка симптоматична картина.

При хипертиреоидизъм от своя страна могат да се наблюдават тревожност, нервност и по-голяма раздразнителност. Излишъкът на тиреоидни хормони може да бъде свързан с повишена възбудимост и усещане за безпокойство. Ако подобни промени в настроението се комбинират с необичайни колебания в теглото, нарушения на съня, промени в енергията или проблеми с концентрацията, има основание състоянието да бъде обсъдено с медицински специалист. Важно е симптомите да се разглеждат в тяхната цялост, а не всеки от тях изолирано.

Промените в теглото, продължителната умора или необичайно високата енергичност, както и измененията в настроението са сред признаците, които могат да насочат вниманието към функцията на щитовидната жлеза. Те обаче не са специфични единствено за заболявания на този орган и не могат да служат за самостоятелно поставяне на диагноза. При наличие на един или повече продължителни или необясними симптоми подходящата стъпка е консултация с лекар, който при необходимост може да назначи изследвания и да прецени дали има нарушение във функцията на щитовидната жлеза.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.