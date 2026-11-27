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През последните години все повече хора се подлагат на голям брой лабораторни изследвания в стремежа си да следят своето здраве и да откриват навреме евентуални проблеми. Макар кръвните показатели да са ценен диагностичен инструмент, невинаги провеждането на множество тестове е оправдано. Някои изследвания, особено когато се назначават самостоятелно, могат да дадат непълна представа за процесите в организма и да предизвикат излишно безпокойство. Специалистът по хранене Екатерина Ларионова обръща внимание на няколко популярни лабораторни показателя, чиито стойности трябва да се разглеждат в контекста на допълнителни изследвания и индивидуалното здравословно състояние.

Едно от тези изследвания е определянето на общия белтък в кръвния серум. Неговите стойности имат само косвена връзка с храносмилателните процеси и не са достатъчни за оценка на усвояването на хранителните вещества. Значителното повишаване на общия белтък може да се дължи на увеличаване на количеството на глобулините. Част от тези белтъци участват във възпалителните реакции на организма, а други изпълняват важни функции, свързани с имунната система. Ето защо отклоненията в този показател могат да насочат вниманието към наличието на възпалителен процес, но сами по себе си не позволяват да се установят неговият характер и причината за възникването му.

Подобна е ситуацията с феритина, който е важен показател за запасите от желязо в организма. Неговата концентрация обаче може да се повиши и при наличие на възпалителни процеси, което затруднява правилното тълкуване на резултатите. Ларионова посочва стойности от 50-60 микрограма на литър като ориентир при жени, които не приемат добавки с желязо. По-високите резултати обаче не означават задължително наличие на възпаление, тъй като референтните граници и причините за отклоненията могат да бъдат различни. За по-пълна оценка на обмяната на желязото специалистът препоръчва да се разгледат и други показатели, сред които серумното желязо, трансферинът и процентът на насищане на трансферина.

Изследването на гликирания хемоглобин (HbA1c) също има своите ограничения, въпреки че е широко използвано за диагностициране на диабет и проследяване на кръвната захар. Тестът измерва процента на хемоглобина, към който се е свързала глюкоза, и дава информация за средните нива на кръвната захар през последните няколко месеца. Стойностите под 5,7% обикновено се приемат за нормални, резултатите между 5,7 и 6,4% попадат в диапазона на предиабета, а тези от 6,5% нагоре отговарят на диагностичния праг за диабет. Важно е обаче да се знае, че резултат под 6,5% не изключва категорично наличието на заболяването.

Точността на гликирания хемоглобин зависи и от продължителността на живота на червените кръвни клетки, която средно е около 120 дни. При някои хора с диабет този период може да бъде значително по-кратък, в отделни случаи с до 35%, което създава риск действителната степен на повишение на кръвната захар да бъде подценена. Възможна е и обратната ситуация - когато еритроцитите живеят по-дълго, резултатите могат да бъдат изкуствено завишени. Желязодефицитната анемия също е сред състоянията, които могат да повлияят върху стойностите на гликирания хемоглобин. Поради тази причина при определени обстоятелства е необходимо резултатите да бъдат съпоставени с други изследвания на кръвната захар.

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Измерването на общия холестерол без разграничаване на отделните му фракции също не предоставя достатъчно подробна информация за липидната обмяна. От особено значение са липопротеините с висока плътност (HDL) и тези с ниска плътност (LDL). Повишените нива на LDL, известен като "лошия холестерол", допринасят за образуването на атеросклеротични плаки по стените на кръвоносните съдове. С течение на времето тези натрупвания могат да доведат до намаляване на еластичността и стесняване на съдовете. При разкъсване на плака съществува риск от образуване на тромб, който да възпрепятства или напълно да прекъсне кръвоснабдяването. Именно затова определянето на отделните липидни фракции е важно за по-прецизната оценка на сърдечносъдовия риск.

Друг показател, чието самостоятелно изследване невинаги е достатъчно информативно, е кортизолът. Този хормон се произвежда от надбъбречните жлези, а концентрацията му естествено се променя в рамките на денонощието. Обикновено нивата му са най-високи сутрин около събуждането и постепенно намаляват с наближаването на вечерта, когато организмът се подготвя за почивка. Този ритъм се различава от характерните денонощни колебания на мелатонина, известен като "хормона на съня". Еднократното измерване на кортизола в кръвта не позволява да се проследят всички тези промени. Ларионова предлага за оценка на денонощния ритъм да се използват четири проби от слюнката, взети в различни часове. Изборът на подходящ метод обаче зависи от конкретната медицинска цел и предполагаемото заболяване.

Лабораторните изследвания остават едно от най-важните средства за профилактика, диагностика и проследяване на различни заболявания, но тяхната полезност зависи от правилното им назначаване и интерпретиране. Изброените показатели не са излишни или безполезни, когато има медицински основания за тяхното проследяване. Проблемът възниква, когато отделни стойности се разглеждат извън общата клинична картина. Преди провеждането на широк набор от изследвания е препоръчително да се направи консултация с лекар, който да прецени необходимостта от тях според възрастта, оплакванията и индивидуалните особености на пациента. Така могат да бъдат избегнати както ненужните разходи, така и стресът, породен от неправилното тълкуване на лабораторните резултати.

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