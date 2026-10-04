1863 Снимка: iStock by Getty Images

Сънят е съществена част от ежедневието и има значение както за физическото, така и за психическото здраве. Въпреки това много хора преминават през периоди на безсъние, трудно заспиване, чести събуждания или разместване на обичайния режим. Преди да се посяга към медикаменти, могат да се изпробват няколко промени в ежедневните навици, които подпомагат връщането към по-постоянен ритъм. Те не дават непременно незабавен резултат, но последователното им прилагане може постепенно да улесни заспиването и да подобри качеството на нощната почивка.

Една от най-важните стъпки е изграждането на редовен график. Добре е лягането и ставането да бъдат приблизително по едно и също време всеки ден, включително през почивните дни. Постоянството помага на организма да се приспособи към определен ритъм и с времето конкретните часове започват естествено да се свързват със сън и събуждане. Големите разлики между режима през работната седмица и този през уикенда могат да затруднят тази адаптация. Затова по-предвидимото ежедневие е добра отправна точка за хората, които искат да възстановят нарушения си режим.

Не по-малко значение има обстановката в спалнята. Тъмното, тихо и сравнително прохладно помещение обикновено създава по-подходящи условия за почивка. При наличие на светлина могат да помогнат плътни завеси или маска за очи, а при постоянен външен шум - тапи за уши или равномерен бял шум. Матракът и възглавницата също заслужават внимание, тъй като трябва да бъдат удобни и да осигуряват подходяща опора на тялото. Целта е спалнята постепенно да се превърне в място, което се свързва преди всичко с отпускане и сън, а не с работа и други стимулиращи занимания.

Навиците през деня и особено в часовете преди лягане също могат да повлияят на нощната почивка. Кофеинът в кафето, чая и някои безалкохолни напитки може да затрудни заспиването, особено когато се приема през втората половина на деня. Затова е разумно употребата му да бъде ограничена около 6-8 часа преди сън. Алкохолът понякога създава усещане за отпускане и може да улесни първоначалното заспиване, но впоследствие е способен да наруши нормалния ход на съня и да допринесе за събуждания през нощта. Поради това е препоръчително да не се употребява в часовете непосредствено преди лягане. Тютюнопушенето също има неблагоприятно отражение върху здравето и не е добър съюзник на качествената почивка.

Полезно е вечерта да включва повтарящи се спокойни занимания, които постепенно настройват организма за почивка. Четенето на книга, медитацията, лекото разтягане или топлият душ могат да бъдат част от подобен ритуал. Такива дейности помагат за преминаването от активната част на деня към по-спокойно състояние и могат да намалят напрежението преди лягане. Добра идея е също използването на телефон, таблет и други електронни устройства да бъде ограничено непосредствено преди сън. Светлината от екраните, включително синият спектър, може да повлияе на естествените процеси, свързани с отделянето на мелатонин - хормон, който участва в регулирането на цикъла сън-бодърстване.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Редовното движение е още един навик, който може да подпомогне по-добрия сън. Физическата активност помага за намаляване на натрупаното напрежение и тревожност и е свързана с отделянето на ендорфини, които имат отношение към общото усещане за благополучие. Времето за тренировка обаче също има значение. Интензивните упражнения около 2-3 часа преди лягане могат да повишат тонуса и при някои хора да направят заспиването по-трудно. Затова сутринта или ранните вечерни часове могат да бъдат по-подходящ момент за спорт. Медитацията и други техники за отпускане също могат да се съчетаят с физическата активност като част от по-спокоен ежедневен режим.

Възстановяването на нормален режим на сън обикновено изисква постоянство, а не една единствена промяна. Редовните часове за лягане и ставане, подходящата среда в спалнята, вниманието към кофеина и алкохола, спокойната вечерна рутина и движението през деня могат заедно да създадат по-добри условия за качествена почивка. Индивидуалните реакции обаче са различни и може да е необходимо време, за да се установи кои навици дават най-добър резултат. Ако проблемите със съня са продължителни, изразени или сериозно пречат на ежедневието, вместо самолечение е разумно да се потърси медицинска консултация.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.