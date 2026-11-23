1480 Снимка: iStock by Getty Images

Алергията в гърлото често се проявява със симптоми, които силно наподобяват обикновена вирусна инфекция. Болка, дразнене, кашлица и промени в гласа могат да накарат човек да предположи, че е настинал, без дори да подозира за възможна алергична реакция. Именно тази прилика понякога затруднява разпознаването на проблема и води до неподходящо лечение. За разлика от вирусните заболявания, алергията се предизвиква от реакция на имунната система към определени вещества, наречени алергени. Затова противовирусните лекарства не са решение при алергични оплаквания, а ненужният им прием може да изложи организма на нежелани странични ефекти. Навременното установяване на причината е важно, особено когато симптомите се повтарят или продължават необичайно дълго.

Алергичните реакции, засягащи гърлото, могат да се появят още в детството, но не е изключено да се развият и в зряла възраст. Сред най-разпространените причинители са домашният прах, полените на растенията и алергените, свързани с домашните животни. Замърсеният въздух също може да засили дразненето на дихателните пътища и да влоши вече съществуващи оплаквания. Честите респираторни инфекции и някои фактори на околната среда също могат да имат значение за състоянието на дихателната система, но не бива автоматично да се приемат за пряка причина за алергия. Проявите зависят както от конкретния алерген, така и от индивидуалната чувствителност на организма. При едни хора водещият симптом е постоянното дразнене в гърлото, докато при други се появяват кашлица, пресипналост или затруднено преглъщане.

Една от възможните прояви е алергичният фарингит, при който се наблюдават дразнене и възпалителни промени в областта на гълтача. Възможно е да се появи подуване на гърлото, небцето или езика, както и промяна в тембъра на гласа. Характерно оплакване е усещането за постоянна буца в гърлото, което не изчезва дори след многократно преглъщане. Някои хора изпитват непрекъсната нужда да се изкашлят, но това не им носи облекчение. Подобни симптоми могат да бъдат особено неприятни през нощта или при продължително говорене. Важно е обаче да се има предвид, че усещането за буца в гърлото не е специфично само за алергия и може да се срещне при други състояния, поради което точната диагноза изисква лекарска преценка.

Друга възможна форма е алергичният ларингит, който засяга ларинкса и може да доведе до подуване и промени в гласа. Засегнатият човек често се оплаква от болка в гърлото, пресипналост и затруднено преглъщане. При по-силно изразен оток е възможно да се появят и проблеми с дишането, което прави състоянието особено тревожно. В тежки случаи подуването на дихателните пътища може да предизвика усещане за задушаване. Внезапното затруднено дишане, особено когато е съпроводено с подуване на езика или гърлото, изисква незабавна спешна медицинска помощ. Такива прояви не бива да се подценяват или да се изчаква да преминат самостоятелно, тъй като могат да бъдат признак на сериозна алергична реакция.

Алергичното възпаление може да засегне и трахеята, като предизвика симптоми, описвани като алергичен трахеит. В подобни случаи на преден план излиза упоритата кашлица, която често е съпроводена с пресипнал глас и неприятно усещане в гърлото. Възможно е човек да изпитва постоянно драскане, парене или дискомфорт по хода на дихателните пътища. Продължителността на оплакванията може да бъде различна - от няколко дни до седмици или месеци, особено ако контактът с дразнещия алерген продължава. При някои хора симптомите се появяват сезонно, докато при други могат да се задържат през цялата година. Продължителната кашлица обаче невинаги е алергична и трябва да се изясни дали не се дължи на инфекция, астма или друго заболяване.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Когато има съмнение за алергия в гърлото, първата важна стъпка е установяването на причината за оплакванията. Самолечението не е препоръчително, тъй като сходни симптоми могат да се наблюдават при различни заболявания, изискващи различен подход. Лекарят може да назначи пълна кръвна картина, кожно-алергични проби или кръвни изследвания за специфични IgE антитела. Тези изследвания помагат да се установи дали организмът проявява чувствителност към определени алергени. Важно уточнение е, че общото количество IgE в кръвта само по себе си не може надеждно да потвърди алергия или да посочи нейния причинител. Резултатите трябва да се разглеждат заедно със симптомите, медицинската история и преценката на специалиста, за да се избегнат погрешни заключения.

След уточняване на диагнозата лекарят определя най-подходящото лечение според вида и тежестта на алергичната реакция. В зависимост от конкретния случай могат да бъдат назначени противоалергични медикаменти и мерки за ограничаване на контакта с установения алерген. Не съществува универсална схема, която да е еднакво ефективна за всички пациенти, затова терапията трябва да бъде съобразена с индивидуалните особености. Продължителното излагане на алергени може да поддържа оплакванията и да влошава качеството на живот. При част от хората алергичните заболявания се съчетават и с бронхиална астма, но това не означава, че всяка алергия в гърлото непременно ще прерасне в астма. Редовното проследяване и правилният контрол на симптомите са важни за ограничаване на усложненията.

Освен предписаното лечение, някои промени в ежедневните навици могат да помогнат за намаляване на контакта с алергени. При чувствителност към полени например е разумно да се ограничават продължителните разходки във ветровито време, когато във въздуха може да има повече растителни частици. Редовното влажно почистване на дома също е полезна мярка, особено при алергия към домашен прах. Пречиствателите за въздух могат да бъдат допълнително средство за намаляване на част от въздушните замърсители и алергени в затворени помещения. Овлажнителите обаче трябва да се използват внимателно, тъй като прекомерната влажност създава благоприятни условия за развитие на плесени и акари. Поддържането на чиста домашна среда е важна част от грижата за хората с алергични оплаквания.

Полезен навик при сезонни алергии е смяната на дрехите след прибиране отвън, тъй като по тъканите могат да полепнат полени и други частици от околната среда. Измиването на лицето и внимателното промиване на носа с подходящ физиологичен разтвор също могат да помогнат за отстраняване на попадналите алергени. При необходимост могат да се използват и подходящи средства за промиване на очите, съобразени с препоръките на специалист. Гаргарата с вода може временно да облекчи усещането за дразнене в гърлото, но не замества лечението на алергията. Тези мерки имат предимно поддържаща роля и не могат напълно да предотвратят алергичните реакции. Най-добър резултат се постига, когато ежедневната профилактика е съчетана с правилно поставена диагноза и подходяща терапия.

При често повтарящо се дразнене в гърлото, необяснима кашлица, пресипналост или усещане за подуване е препоръчително да се потърси консултация с алерголог. Ако няма възможност за директен преглед при такъв специалист, първоначалната оценка може да бъде направена от общопрактикуващ лекар. Той може да прецени кои изследвания са необходими, да назначи подходящо лечение или да насочи пациента към специалист. Особено важно е да не се разчита единствено на предположението, че става дума за настинка, когато симптомите продължават необичайно дълго или се появяват многократно при сходни обстоятелства. Навременното разпознаване на алергичния характер на оплакванията и ограничаването на контакта с причинителя могат значително да улеснят контрола върху състоянието и да намалят ежедневния дискомфорт.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.