568 Снимка: iStock by Getty Images

Растителното хранене набира все по-голяма популярност, а интересът към алтернативите на месото и продуктите от животински произход продължава да расте. Добре подбраните растителни храни имат висока хранителна стойност и могат да осигурят голяма част от необходимите на организма вещества, без да водят до прекомерен прием на калории. Важно е обаче изключването на определени хранителни групи да не става за сметка на пълноценното и балансирано меню. Правилно планираното растително хранене може да подпомогне контрола на теглото, да допринесе за сърдечносъдовото здраве и да повлияе благоприятно върху някои показатели при диабет тип 2. Пет основни правила могат да бъдат полезни както за веганите, така и за всички, които искат да подобрят хранителните си навици.

Първото и най-важно условие е да се избягват крайностите. Балансираното хранене е от съществено значение за доброто здраве, но при изключването на животинските продукти поддържането на този баланс изисква повече внимание. Особено важно е да се намерят подходящи източници на растителен протеин, които редовно да присъстват в менюто. Планирането на храненията за деня или дори за цялата седмица позволява по-лесно да се проследи приемът на белтъчини, мазнини, въглехидрати и фибри. Сред ценните източници на растителен протеин са бобовите култури, някои от които в сухо състояние съдържат между 20 и 24 грама белтъчини на 100 грама продукт. При елдата и просото това количество е приблизително 12 грама.

Второто правило е свързано с разнообразието. Противно на широко разпространеното схващане, растителното меню далеч не е ограничено и предлага множество възможности за приготвяне на вкусни и питателни ястия. Сред продуктите, които заслужават място на трапезата, са спанакът, кейлът, манголдът, броколите, аспержите, зеленият грах, морковите, тиквата, сладките картофи и цвеклото. Доматите, чушките, тиквичките и различните видове зеле също позволяват безброй кулинарни комбинации. Разнообразното хранене улеснява набавянето на необходимите хранителни вещества, подпомага нормалната функция на имунната система и може да помогне за контролирането на дневния прием на калории.

За обогатяване на растителното меню могат да се използват още леща, нахут, боб мунг, конопено и тиквено семе, ленено семе и чиа. Тофуто и темпето са подходящи соеви продукти, а ядките, растителните алтернативи на млечните продукти и гъбите дават допълнителни възможности за разнообразяване на храненията. Интересно допълнение са водораслите уакаме и неактивната хранителна мая, която съдържа белтъчини и придава на ястията вкус, наподобяващ този на сиренето. За по-богат аромат могат да се използват паста от къри, мисо и сусамов тахан, които се съчетават добре с различни зеленчуци и бобови култури.

Третият принцип е да се отдава предпочитание на сезонните продукти. Плодовете и зеленчуците, консумирани през естествения им сезон, често се отличават с по-добри вкусови качества и могат да бъдат ценен източник на витамини, минерали и други полезни вещества. Вместо да се търсят едни и същи продукти през цялата година, по-добре е менюто да се променя според сезона. Тиквичките например са чудесен избор през топлите месеци, докато тиквата е характерна за есента и зимата. Така храненето естествено става по-разнообразно, а всяка смяна на сезона предоставя възможност за включване на нови продукти и вкусове в ежедневието.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Четвъртото правило е редовното присъствие на ферментирали храни в менюто. Те могат да окажат благоприятно влияние върху чревната микрофлора и да подпомогнат нормалното функциониране на храносмилателната система. Киселото зеле е сред най-познатите примери, но далеч не е единствената възможност. През топлите месеци то може да бъде заменено с кимчи, комбуча или ферментирали плодови напитки. Подобни продукти са интересен начин за разнообразяване на храненето, особено за хората, които предпочитат по-нестандартни вкусове. Включването им в балансирано меню може да допринесе за доброто състояние на храносмилателната система, без обаче да се очаква, че сами по себе си ще доведат до отслабване или подобряване на състоянието на кожата.

Последното правило се отнася не толкова до избора на храна, колкото до начина, по който я консумираме. Храносмилането започва още в устната кухина, където храната се раздробява механично и се смесва със слюнката, чиито ензими участват в началното разграждане на въглехидратите. Затова е препоръчително да се храним спокойно, да отхапваме малки хапки и да ги сдъвкваме старателно, преди да ги преглътнем. Около 30 дъвкателни движения на хапка могат да служат като ориентир, но не са задължително условие за добро храносмилане. В аюрведичната традиция съществува изразът "Твърдото пий, а течното дъвчи", който насърчава бавното и осъзнато хранене. Това е навик, от който могат да се възползват всички, независимо от предпочитанията си към определен хранителен режим.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.