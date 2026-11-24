Актрисата е омъжена за колегата си Джон Корбет и двамата се наслаждават на тих и идиличен живот извън блясъка на Холивуд

6795 Снимка: Getty images

Бо Дерек почти не е остаряла, откакто изгря в ролята си в романтичната комедия от 1979 г. "10". Днес, след като отбелязва 70-годишния си юбилей, актрисата изглежда също толкова сияйна, както и преди - близо пет десетилетия след най-успешния си период. А тайната ѝ да "остарява наобратно" се свежда до нещо съвсем просто: здравословно хранене и активен начин на живот.

Бо, която е омъжена за Джон Корбет, поддържа форма чрез плуване три дни в седмицата, въпреки че признава, че "мрази" да тренира. Тя също така залага на т.нар. NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis - термогенеза чрез нетренировъчна активност). Въпреки сложното си наименование, NEAT се отнася до енергията, която тялото изразходва при извършването на каквато и да е ежедневна дейност, която не представлява целенасочена тренировка. Тук се включват повечето дейности, при които сте на крак - например готвене, носене на покупки, работа в градината, игра с децата или дори ставането и сядането по време на почивка за чай на работа. Ходенето също е от съществено значение - било то до магазина, до гарата или разхождане на кучето.

"Мразя физическите упражнения и съм истински майстор в това да си намеря оправдание да не ги правя", споделя тя пред списание Women Fitness. "Освен плуването, поддържам форма чрез домакинска работа. Животът в ранчото те поддържа във форма. Всъщност, почистването на дома може да бъде чудесна тренировка. Не съм човек за фитнес зали."

За Бо козметичните корекции никога не са били вариант; тя избягва пластичните операции на всяка цена. Вместо това, поддържа кожата си безупречна, като всеки ден нанася върху лицето си смес от една супена лъжица слънцезащитен крем и няколко капки фон дьо тен.

Въпреки че кожата ѝ е увредена от слънцето след години, прекарани навън в сърфиране и ветроходство, Бо категорично отхвърля възможността за хирургическа намеса. "Съществуват определени очаквания. От една страна, получавам признание, че не съм си правила лифтинг на лицето, а от друга - чувам: "О, Боже, защо не направи нещо по въпроса?", разказва тя. "Човек се чувства раздвоен. Просто трябва да остана заета, да имам други интереси и да се опитвам да не мисля за това."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Актрисата смята, че няма да намери нова любов лед смъртта на първия си съпруг Джон Дерек Снимка: Getty images

Актрисата започва деня си още в зори, за да нахрани кучетата и конете си, преди да седне да се наслади на сутрешното си кафе в ранчо в Санта Барбара. Тъй като закуската не е любимото ѝ хранене за деня, Бо си приготвя нещо просто - овесени ядки, варени яйца или любимите си датски палачинки. За обяд залага на храна от растителен произход, като си набавя протеини от ядки, зърнени култури и бобови растения. Дерек завършва деня си с домашна вечеря в компанията на съпруга си Джон, а за десерт хапва парче черен шоколад, за да задоволи желанието си за сладко.

Главната ѝ роля във филма "10" води до създаването на изключително популярен плакат, на който Бо е по бански, и тя моментално се превръща в секс символ. Участва също във филмите "Тарзан - човекът маймуна" (1981 г.) и "Болеро" (1984 г.). 65-годишният Джон и Бо сключват брак тайно през 2020 г., след като са заедно още от 2002 г. Двамата пазят новината в тайна до следващата година, когато актьорът споменава в интервю: "Оженихме се около Коледа. С Бо сключихме брак. Оженихме се - и това вероятно е първият път, в който говорим за това; ние сме доста потайни хора и не сме правили официално съобщение... Всички наши приятели и семейството ни знаеха. Но това е първият път, в който някой от нас споменава нещо публично по темата, тъй като досега просто не е имало подходящ момент. След 20 години връзка решихме да се оженим. Не искахме 2020-а да остане в спомените на хората само като година, която всички мразят... решихме да извлечем нещо хубаво от нея."

Агентът на Джон го запознава с Бо и привличането помежду им е моментално Снимка: Getty Images

Двамата са запознати от агента на Джон, след като той споделя, че няма с кого да отиде на парти за наградите "Оскар". Първоначално Бо признава, че се е чувствала "много притеснена" преди първата си среща с Джон, но след като се опознават, описва усещането като "просто привличане, чувство за уют".

Преди да срещне Джон, тя е смятала, че никога повече няма да открие любовта, след като през 1998 г. губи съпруга си Джон Дерек, който умира от сърдечна недостатъчност. Споделя, че когато за първи път среща втория си съпруг, е изпитала "просто привличане, чувство за уют. Той постоянно ме разсмива. Пълен е с живот, пълен е с радост. Почувствах привличане към него - и все още го изпитвам. Живеем ден за ден и мисля, че все още сме на този етап. Започваме да ставаме малко по-уседнали."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.