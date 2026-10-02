Бодежи в областта на сърцето: какви са причините и какво да правим
Болката в гърдите има различен произход и характер
Бодежите и болката в областта на сърцето могат да бъдат свързани с различни състояния и невинаги означават проблем със самия сърдечен мускул. Въпреки това подобни симптоми не бива да се пренебрегват, тъй като в някои случаи зад тях може да стои сериозно сърдечно-съдово заболяване. При поява на дискомфорт е важно човек да запази спокойствие и, доколкото е възможно, да прецени характера, силата и продължителността на болката. Условно болките в сърдечната област могат да бъдат разграничени на кардиалгии и ангинозни болки, като причините за тях и необходимите действия се различават.
Кардиалгията често е свързана със заболявания и състояния, които нямат сърдечен произход. Сред възможните причини са остеохондроза, неврологични нарушения, проблеми със стомаха, вегетативни нарушения и промени, свързани с периода на менопауза при жените. Болката може да бъде тъпа, пробождаща или режеща и понякога да продължава сравнително дълго. Възможно е неприятните усещания да бъдат придружени от отпадналост, изпотяване, зрителни смущения и понижаване на кръвното налягане. Характерът на тези симптоми обаче сам по себе си не е достатъчен за поставяне на диагноза.
При подобен тип болка усещането може да се засилва при вдишване или при промяна на положението на тялото. Когато причината е свързана с остеохондроза, може да има и болезненост в областта на шийните прешлени или между лопатките. Тези особености могат да насочат лекаря към възможния произход на оплакването, но не са основание човек сам да определя причината. Болката в гръдния кош може да има много различни обяснения, а част от тях изискват своевременна медицинска оценка.
Ако човек получи бодежи или болка в областта на сърцето у дома, първата стъпка е да прекрати натоварването и да остане в покой. Добре е да се осигури свеж въздух и да се разхлабят яка, колан или други дрехи, които ограничават движенията и дишането. Не е разумно да се приемат произволно силни лекарства с надеждата, че симптомите ще отминат, тъй като неподходящото лечение може да усложни състоянието. При силна, необичайна или продължаваща болка е необходима медицинска оценка, а при съмнение за спешно състояние трябва незабавно да се потърси спешна помощ.
Особено внимание изисква ангинозната болка, която може да бъде свързана със сериозни заболявания на сърдечно-съдовата система. Тя обикновено се описва като притискаща, стягаща или пареща, а не просто като краткотраен бодеж. При такова оплакване движението и физическото усилие трябва да бъдат прекратени, а човекът да седне или да легне и да потърси спешна медицинска помощ. Не бива да се разчита единствено на домашни средства или на това болката да премине от само себе си. Медицински специалист може да прецени симптомите и да даде конкретни указания как да се действа до пристигането на екип.
Острата болка в гърдите понякога се възприема като сигурен признак за сърдечен пристъп, но сходни усещания могат да се появят и при междуребрена невралгия. Разграничаването на тези състояния само по усещането невинаги е лесно. При исхемична болест на сърцето болката обичайно се усеща зад гръдната кост, може да бъде силна и пареща и да се разпространява към ръката или долната челюст. Именно затова внезапният и силен дискомфорт в тази област не трябва да се подценява или автоматично да се обяснява с невралгия.
При междуребрена невралгия болката по-често е ограничена до едната половина на гръдния кош, вместо да бъде разположена централно зад гръдната кост. Тя може да се появи след физическо натоварване, да се променя при дълбоко вдишване и издишване и да става по-силна при натиск или докосване в областта на ребрата. Тези характеристики могат да помогнат при медицинската преценка, но не изключват автоматично други причини за болка в гърдите. Особено при нов, силен или необясним симптом е важно диагнозата да бъде поставена от лекар, а не единствено въз основа на начина, по който човек усеща болката.
Междуребрената невралгия може да се развие и във връзка с херпесна инфекция, като в определени случаи болковият синдром може да стане продължителен. При развитие на невропатична болка усещанията и подходът към лечението вече могат да бъдат различни. Затова продължителната или повтаряща се болка в гръдния кош изисква медицинска консултация, дори когато човек предполага, че причината не е свързана със сърцето. А при внезапна силна, притискаща или пареща болка, особено ако се разпространява към ръката или челюстта, търсенето на спешна медицинска помощ не трябва да се отлага.