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Бритни Спиърс отново привлече вниманието в социалните мрежи с откровено послание, насочено към бившите мъже в живота й. 44-годишната попзвезда отправи остри критики към всички свои бивши гаджета, като разкри, че неведнъж са я съветвали да се подложи на пластична операция заради голямото й чело.

По-късно миналата седмица певицата публикува видео от самолет, на което си играе с дългата си коса и отправя необичайните признания към последователите си.

"Имам наистина голямо чело. Всеки мъж, с когото съм излизала, ми е казвал да си направя операция и да си сложа импланти за коса, за да не изглежда челото ми толкова голямо. Защо мъжете са такива идиоти?", написа Спиърс.

Изпълнителката завърши публикацията си с философска забележка, че в крайна сметка всички ще умрем, а във видеото не пропусна да покаже и чувството си за хумор, като направи забавни физиономии пред камерата.

Макар да не назова конкретни имена, сред известните бивши партньори на Бритни са Джъстин Тимбърлейк, Джейсън Трауик и тримата й бивши съпрузи - Джейсън Александър, Кевин Федърлайн и Сам Асгари.

В друга публикация певицата сподели още кадри от пътуването си със самолет и разкри, че се отправя към Великобритания, където работи по нова бижутерийна колекция. Спиърс обмисля и промяна на името на линията, тъй като първоначалното й предложение било B Tiny. Тя обясни, че не иска да обижда хората заради теглото им. Сред бижутата в колекцията ще има и японски меч. По думите на певицата той ще символизира силата на жените по света, които някога са се чувствали уплашени, наранени или недооценени.

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"Мечът представлява сила, която позволява на една жена най-накрая да бъде уязвима и да се чувства добре в собствената си кожа, защото знае, че е защитена", написа тя.

Иначе това не е първият път, в който Бритни Спиърс използва социалните мрежи, за да отправя публични послания към близките си. По-рано този месец тя заяви, че ще си намери "ново семейство", като отправи критики към по-малката си сестра Джейми Лин Спиърс и бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

"Те ме караха да се чувствам като робиня и имаха своите тайни неща, които правеха зад гърба ми, а всичко, което аз правех, беше да работя за баща си. Ще си намеря ново семейство", написа тогава певицата.

Тези дни обаче тя изненада последователите си с публично извинение към роднините си. Публикацията, придружена от изображение, изглеждащо като генерирано с изкуствен интелект, на две котенца, които пият чай в Лондон, впоследствие беше изтрита.

"Благословена съм да имам толкова прекрасно семейство. Много съжалявам, че повдигнах стари проблеми, но мисля, че го направих, защото осъзнах, че трябва да защитавам сърцето си", сподели Спиърс.

Тя призна още, че инатът й понякога е детински и смущаващ, и поднесе извиненията си за това, че е припомнила болезнени моменти от миналото.

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