89-годишният актьор разказа в интервю за съкрушителния момент, в който заедно със съпругата си научават за диагнозата

78 Снимка: АП/ Джордън Строс/ БТА

Дъстин Хофман разкри, че е страдал от рак на пикочния мехур, като си спомни тежкия момент, в който научил диагнозата, докато закусвал със съпругата си. 89-годишният актьор, носител на "Оскар", сподели, че усетил, че нещо не е наред, когато жена го заговорила в кафенето на болницата, малко преди тя да потвърди най-лошите му опасения.

През август 2013 г. стана ясно, че Дъстин е преминал успешно лечение на рак, но досега не беше разкрито за какъв вид рак става въпрос. "Имах рак на пикочния мехур. Не се срамувам да го кажа. И това беше най-големият късмет, който някога ми се е случвал", сподели Дъстин в подкаста "Conan O'Brien Needs a Friend".

Обяснявайки защо определя диагнозата като "късмет", холивудската звезда добави: "Бях в болницата заради заболяване на пикочните пътища, каквото може да засегне и мъже. Съдейки по симптомите, си мислех, че става въпрос именно за това. А лекарят каза: "Е, хайде, ей така, за всеки случай, нека направим едно изследване с образна диагностика"."

Дъстин чакал резултатите заедно със съпругата си Лиза Готсеген в кафенето на болницата на Калифорнийския университет в Лос Анджелис, когато забелязал жена да се приближава към тях и веднага усетил, че нещо не е наред. "Това е един от онези моменти, които никога не се забравят", сподели той. "Време е за закуска в кафенето на UCLA. С Лиза седим и закусваме. И виждам как жената върви към мен... Походката ѝ не вещаеше нищо добро. Тя не ме поглежда. Гледа само надолу, а аз я питам: "Рак ли е?". Тя просто кима с глава. Станах и казах: "Трябва да изляза навън". Това беше първото нещо, което изрекох. Трябваше да изляза. Трябваше да си поема въздух."

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Дъстин призна, че първата му мисъл е била колко малко е очаквал, че точно той може да се разболее от това. "Докато излизах навън, буквално си казах: "Аз не съм човек, който би се разболял от рак"."

Дъстин Хофман бил със съпругата си Лиза, когато научил диагнозата си Getty Images

Актьорът, участвал във филми като "Абсолвентът", "Тутси" и "Рейнман", си спомня как пред сградата на болницата е срещнал специалист по онкологични заболявания. "Човекът се приближи до мен. Много приятен мъж. Оказа се там съвсем случайно. А той се занимаваше именно с ракови заболявания. Разбра каква е диагнозата и аз попитах: "И какво означава това?" Той отвърна: "Е, това означава, че имате тумор. Но имате късмет". В моя случай туморът не беше свързан с нищо друго, беше самостоятелно образувание. С други думи: разминало ви се е."

Когато през август 2013 г. стана ясно, че Дъстин се лекува от рак, неговото пресаташе Джоди Готлиб потвърди, че заболяването е било открито в ранен стадий. "Заболяването беше открито рано и той е излекуван чрез операция. Дъстин се чувства чудесно и е в добро здраве." Тя също така потвърди, че той ще премине през превантивно лечение, за да се намали рискът от завръщане на рака, но отказа да разкрие естеството на диагнозата или да предостави повече подробности за лечението.

Последните му разкрития са направени във връзка с популяризирането на новите му мемоари, озаглавени "Look At Me, които вече са на пазара. В тях той прави равносметка на живота си и на своята шестдесетилетна актьорска кариера.

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