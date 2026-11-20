752 Снимка: iStock by Getty Images

Дишането е един от най-естествените процеси в човешкото тяло, но рядко се замисляме дали го извършваме по най-добрия начин. То има съществено значение за нормалното функциониране на организма, тъй като осигурява постъпването на кислород в белите дробове и участва в поддържането на жизненоважни физиологични процеси. Начинът, по който дишаме, може да повлияе на усещането за напрежение, способността за отпускане и общия комфорт. Един от методите, които привличат внимание заради възможните си ползи, е диафрагменото дишане, известно още като коремно дишане. То позволява по-активно участие на диафрагмата и може да помогне за изграждането на по-спокоен и равномерен дихателен ритъм.

При хората се разграничават два основни начина на дишане - гръдно и диафрагмено. При първия движението е по-изразено в областта на гръдния кош, докато при втория водеща роля има диафрагмата - куполообразен мускул, който разделя гръдната от коремната кухина. Съществува разпространено схващане, че жените дишат предимно с гърдите, а мъжете използват по-активно корема. В действителност повечето хора съчетават двата начина, като съотношението между тях се променя според положението на тялото, физическата активност и моментното състояние. Диафрагмата участва и в обичайното дишане, но при целенасочените упражнения нейното движение става по-осезаемо и контролирано.

При новородените коремните движения по време на дишане са особено забележими, докато с напредването на възрастта дихателните навици постепенно се променят. Върху тях могат да влияят стойката, облеклото и стремежът коремът постоянно да изглежда прибран. Тесните дрехи, стягащите колани и навикът за непрекъснато напрягане на коремните мускули понякога ограничават свободното движение на коремната стена. Емоционалното състояние също има значение. При страх, гняв, тревожност или силно вълнение дишането често става по-бързо и повърхностно, като движенията се усещат предимно в гръдния кош. Именно затова съзнателното отпускане на корема и забавянето на дихателния ритъм могат да бъдат полезни в напрегнати моменти.

При диафрагменото дишане основният дихателен мускул се движи по-свободно, което подпомага разширяването на белите дробове при вдишване. Това не означава, че гръдното дишане непременно е неправилно или че организмът получава недостатъчно кислород при всяко по-повърхностно вдишване. Разликата е в начина, по който се използват дихателните мускули, и в усилието, необходимо за поддържане на определен ритъм. Практикуването на бавно коремно дишане може да създаде усещане за отпускане и да намали субективното чувство за напрежение. Твърденията, че тази техника сама по себе си премахва шума в ушите, подобрява кръвообращението във всички части на тялото или повишава температурата на крайниците, обаче не бива да се приемат като гарантирани резултати.

Движението на диафрагмата оказва механично въздействие и върху органите в коремната кухина. При всяко вдишване тя се спуска надолу, а при издишване се връща към първоначалното си положение. Така се създават естествени промени в налягането и движението на тъканите в коремната област. Някои хора, които изпитват затруднения с изхождането, съобщават за подобрение след редовно практикуване на коремно дишане, включително в рамките на около две седмици. Подобни наблюдения обаче не доказват, че техниката лекува запек или възстановява функцията на храносмилателните органи. Диафрагменото дишане може да бъде допълващ навик, но не замества медицинската оценка при продължителни стомашно-чревни оплаквания.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Особено внимание заслужава начинът, по който работят коремните мускули. По време на вдишване коремната стена трябва да може свободно да се отпуска и да се движи навън, без човек съзнателно да прибира корема. При издишване тя естествено се връща обратно, като мускулите могат леко да се активират. Важно е това движение да не се превръща в силово стягане, защото прекомерното напрежение затруднява спокойното дишане. Редовното практикуване може да подобри усещането за контрол върху дихателните движения и да улесни отпускането. Въпреки че коремните мускули участват в процеса, самото диафрагмено дишане не е доказан метод за премахване на мазнините около талията или за отслабване без други промени в начина на живот.

За да се усвои техниката, е най-удобно упражненията да започнат в легнало положение. Изберете спокойно място и облечете свободни дрехи, които не притискат гърдите и корема. Легнете по гръб, свийте леко коленете и оставете ръцете да почиват удобно до тялото. Опитайте се постепенно да отпуснете мускулите, като насочите вниманието си последователно към различните части на тялото - от главата и раменете до корема, краката и стъпалата. Затворете очи, ако това ви помага да се съсредоточите, и започнете да наблюдавате естествения си дихателен ритъм. Не е необходимо веднага да правите много дълбоки вдишвания. По-важно е да усетите как коремът се движи свободно и как напрежението в мускулите постепенно намалява.

Самата диафрагма работи по сравнително прост механизъм. При вдишване тя се съкращава и се спуска надолу, като увеличава обема на гръдната кухина и позволява на белите дробове да се разширят. В същото време коремната стена се придвижва леко напред, защото вътрешните органи променят положението си под въздействието на движението на диафрагмата. При издишване мускулът се отпуска и се издига обратно, а въздухът напуска белите дробове. Коремът постепенно спада, без да е необходимо силно да се прибира. Когато човек започне да разпознава тези движения, става по-лесно да контролира дишането си и да поддържа плавен ритъм, без да напряга излишно раменете и гръдния кош.

Един от най-лесните начини за проверка на правилното изпълнение е използването на двете ръце. Поставете едната длан върху горната част на гърдите, а другата върху корема. Вдишайте бавно през носа и позволете на корема леко да се повдигне. Ръката върху него трябва да усети движението, докато тази върху гърдите остава сравнително неподвижна. След това издишайте спокойно през носа, като оставите коремната стена постепенно да се върне в изходното си положение. Не се стремете да изтласкате целия въздух със сила или да притискате корема към гръбначния стълб. Повторете упражнението няколко пъти, като следите движенията да бъдат естествени, равномерни и без неприятно усещане за недостиг на въздух.

Продължителността на вдишването и издишването също има значение. При някои дихателни практики се препоръчва издишването да бъде по-дълго от вдишването, понякога дори в съотношение три или четири към едно. Подобен ритъм обаче не е задължителен и може да се окаже некомфортен за начинаещите. Хората с добра подготовка понякога успяват съзнателно да забавят дишането си до 3-6 цикъла в минута, но това не трябва да бъде цел за всеки. При първите опити е по-разумно да се запази удобна честота, например около 12-15 вдишвания в минута, без насилствено забавяне. Продължителното или прекомерно дълбоко дишане може да предизвика замайване, затова водещо трябва да бъде усещането за комфорт.

Дишането през носа е важна част от упражненията, когато носните проходи са свободни и това не създава затруднения. Преминавайки през носната кухина, въздухът се затопля, овлажнява и частично се пречиства от прах и други частици, преди да достигне долните дихателни пътища. Това е една от причините при спокойни дихателни практики често да се предпочита вдишване през носа. Не е необходимо обаче човек да се насилва да диша по този начин при запушен нос или друго затруднение. По-важно е въздухът да преминава свободно, а дихателният ритъм да не причинява напрежение. Постепенното изграждане на навика е по-полезно от опитите за постигане на определен брой вдишвания на всяка цена.

Хората с високо кръвно налягане трябва да бъдат особено внимателни при упражнения, които включват силно напрягане на корема, задържане на въздуха или принудително издишване. Подобни действия могат да доведат до промени в налягането в гръдната кухина и да повлияят на сърдечносъдовата система. Затова е препоръчително дишането да остане спокойно, без опити за максимално изпразване на белите дробове. При наличие на хипертония, сърдечни или белодробни заболявания е разумно техниката да се обсъди с медицински специалист, особено ако се планират по-интензивни упражнения. Ако по време на практиката се появят замайване, болка, силен дискомфорт или задух, заниманието трябва да бъде прекратено.

Усвояването на диафрагменото дишане изисква постоянство, но не и продължителни или изтощителни тренировки. Един от възможните подходи е през първите два дни да се отделят по пет минути за упражнение през определени интервали, например веднъж на час, а впоследствие практиката постепенно да стане по-редовна. В някои програми се предлага кратко прекъсване след първите дни, последвано от нов период на упражнения. Не е необходимо обаче да се спазва строг график с дишане на всеки половин час, ако това създава неудобство. По-важно е заниманията да бъдат кратки, редовни и съобразени с индивидуалните възможности. С времето движенията могат да станат по-естествени, а контролът върху дишането - по-лесен.

Изграждането на устойчив навик може да отнеме седмици или месеци, като при някои хора са необходими четири-пет месеца редовна практика, за да започнат да прилагат техниката уверено. Това не е универсален срок, тъй като всеки организъм реагира различно и скоростта на усвояване зависи от редица индивидуални особености. Диафрагменото дишане може да бъде полезен начин за отпускане и за по-добро осъзнаване на собствените дихателни движения, особено в ежедневие, изпълнено със стрес и напрежение. То обаче не е универсално средство за отслабване, укрепване на имунитета или лечение на заболявания. Най-голямата му практическа стойност е във възможността човек постепенно да се научи да диша по-спокойно, без излишно мускулно напрежение и без да превръща един естествен процес в допълнително усилие.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.