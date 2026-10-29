В скорошно интервю актрисата говори за пластичните операции и другите козметични процедури като част от желанието си да се чувства уверена и добре поддържана като майка на две деца

279 Снимка: Getty Images

Дженифър Лорънс разкри, че се надява в бъдеще да си направи фейслифт, съобщава RadarOnline.com. В скорошно интервю актрисата говори за пластичните операции и другите козметични процедури като част от желанието си да се чувства уверена и добре поддържана като майка на две деца.

Носителката на "Оскар" сподели пред The Cut в интервю, че иска да изглежда добре, когато води децата си. "Искам да бъда секси майка", казва тя. "Когато ги оставям, искам да изглеждам като жена, която държи всичко под контрол, дори когато току-що съм се събудила и всъщност не държа нищо под контрол."

Лорънс и съпругът ѝ, търговецът на произведения на изкуството Кук Марони, имат двама синове. Двамата пазят в тайна голяма част от живота на децата си.

Планираният фейслифт не е единствената козметична процедура, за която Дженифър Лорънс е говорила. Тя вече е споделяла, че е изпробвала лек "бебешки ботокс", като е обяснила, че за актьорската ѝ работа е важно лицето ѝ да запазва своята подвижност. Актрисата е проявявала интерес и към премахване на букалната мазнина, но е признавала, че се притеснява хората да не забележат, ако се подложи на подобна процедура. Тя също така подчертава, че иска да изглежда добре, без поддържането на външния ѝ вид да се превръща в работа на пълен работен ден.

Звездата от "Игрите на глада" и преди е говорила за това как майчинството влияе върху начина, по който взема професионални решения.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Децата присъстват във всяко решение дали ще работя, къде ще работя и кога ще работя", обяснява тя.

Лорънс открито е споделяла и за изолацията и тревожността, които е изпитвала след бременността. Тя признава, че след раждането на второто си дете е страдала от следродилна депресия.

По време на кинофестивала в Кан през 2025 г. актрисата заявява, че децата променят решенията ѝ дали, къде и кога да работи, но същевременно разширяват гледната ѝ точка.

"Да имаш деца променя всичко. Променя целия ти живот. Едновременно е жестоко и невероятно", казва тя. "Те не само присъстват във всяко решение дали работя, къде работя и кога работя, но и ме научиха на много неща... Отвориха света за мен."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.