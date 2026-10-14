36-годишната актриса сподели и коя е процедурата, която предизвиква интереса ѝ, но все още няма смелост да си направи

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Дженифър Лорънс призна, че са ѝ поставяли малки дози ботокс, като същевременно разкри пластичната операция, на която иска да се подложи, но е твърде нервна, за да я опита. 36-годишната актриса остави феновете си смаяни от това как визията ѝ е останала почти непроменена, откакто стана звезда с ролята си във филма "Зимен дар" през 2010 г.

Наскоро тя сподели, че "не може да се подлага на прекалено много неща. Имам нужда от движение в лицето си - слагам си бебешки ботокс, но не мога да направя много." Тя запазва блясъка си с помощта на процедури за лице, обяснявайки пред Vogue: "Ако кожата ми е малко по-увиснала, отколкото бих искала, поне да изглежда свежа и красива."

Носителката на "Оскар" призна, че "би искала да си премахне мазнините от букалната област. Не мога да го направя, защото всички ще разберат, но просто знам, че искам това." Букалната мазнина се намира между скулите и челюстната кост и премахването ѝ може да намали пълнотата на бузите за по-скулптурирана визия.

Настоящата ѝ грижа за кожата включва "ретинолово пътешествие" под формата на крем с третиноин, допълнен с малко мехлем за обриви от пелени. "Влюбих се в този Деситин, кремът за подсичаме за през нощта, който използвам - не за постоянно, защото не е хидратиращ", каза звездата от "Игрите на глада". "Но когато си слагаш ретинол и лицето ти се зачерви, докато спиш с Дезитин, забелязах, че той наистина свива порите ми и заздравява зачервяването."

Лорънс има двама малки сина със съпруга си, арт галериста Кук Марони - четиригодишния Сай и син, роден през март 2025 г., чието име тя пази в тайна.

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Миналия октомври Джен разкри, че планира да се подложи на корекция на бюста заради ефекта, който втората ѝ бременност е оказала върху тялото ѝ. "Почти всичко се възстанови след първата. При втората нищо не се възстанови", каза тя в интервю за New Yorker.

Актрисата признава, че би си направила фейслифт Снимка: Getty Images

Лорънс отбеляза, че има и гола сцена за снимки през следващите месеци, въпреки че не назова конкретния проект. Тя твърди, че пак би се подложила на процедурата, ако не беше звезда, но признава, че "може би нямаше да бързам толкова за прегледа".

Актрисата настоява, че не се е навила на набралата популярност мода за фейслифт: "Но ще го направя!" Признава и, че намира дори по-малко инвазивните форми на козметична поддръжка за тежки, поради това колко продължително може да бъде прилагането им.

"Мразя да си боядисвам косата. Също така мразя да ходя на маникюр. Видях туит, който беше от рода на: "Все едно ходя на зъболекар за ръце", каза звездата от "Наръчник на оптимиста". "Не е релаксиращо. Не е забавно. Наистина, наистина е скучно. Отнема толкова време."

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