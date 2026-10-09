Това се случило по време на спешна операция, като е разрешила "ампутация" на един от органите му

2036 Снимка: Amy Sussman/Getty Images

Джо Манганиело разкри, че бившата му съпруга София Вергара е спасила живота му, като е дала съгласие лекарите да отстранят част от червата му по време на спешна операция през 2016 г.

49-годишният Манганиело, който се раздели с 54-годишната Вергара през юли 2023 г. след седемгодишен брак, говори открито за борбата си с болезнено автоимунно заболяване - довело го до мисли за самоубийство - в предстоящите си мемоари, озаглавени "Bloodlines".

След като звездата от сериала "Истинска кръв" заяви в по-рано публикуван откъс от книгата, че Вергара уж "отказвала да го прегърне, дори когато той я е молил" по време на боледуването му, сега той разкрива, че именно тя е взела решаващото решение за операцията му.

Снимки на Джо Манганиело и София Вергара ТУК

Манганиело сподели пред списание People подробности за състоянието си по онова време: "Състоянието ми се влошаваше все повече и повече", като оприличи болезнените симптоми на "гремлин в контролната зала на тялото ми, който превключва различни копчета". В нов откъс от "Bloodlines", получен от изданието в четвъртък, Манганиело разказва, че Вергара е била "до леглото му" в болницата, докато състоянието му се е влошавало.

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Преди операцията актьорът е страдал от непоносими коремни болки, обриви, висока температура, главоболие и ректално кървене, което е довело до загуба на близо 27 килограма от теглото му в рамките на седем години. Спешната операция в крайна сметка довела до това, което Манганиело нарича "животоспасяваща ампутация на орган", като той разкрива, че Вергара е взела решението за предприемане на тази драстична мярка, докато той е бил на операционната маса.

Това се случва, след като Манганиело отправи скандални твърдения относно поведението на Вергара по време на седемгодишната му борба с автоимунното заболяване. Той твърди, че връзката им е станала "напълно лишена от каквато и да е емоционалност", докато болестта е оказвала своето тежко въздействие.

В откъс от мемоарите си Манганиело споделя, че здравословното му състояние е започнало да се влошава малко след сватбата му с Вергара през 2015 г. Джо, който смята, че е "късметлия, че е жив", разказва, че болкоуспокояващите, обикновено предписвани при болестта на Крон и колит, не са подействали и той е бил "принуден" да прибегне до таблетки хидрокодон, фентанилови пластири и марихуана, въпреки че по това време е бил трезвен от 13 години.

В книгата актьорът описва болката си като толкова силна, че през 2019 г. дори обмислял да сложи край на живота си - решение, което в крайна сметка го е подтикнало да си вземе чихуахуато Бъбълс. Твърди още, че докато отчаяно е търсил лечение, бракът му е станал "напълно лишен от каквато и да е емоционалност", като допълва, че Вергара е "отказвала да го прегърне, дори когато той я е молил за това".

Той също така споделя, че София му се е подигравала заради кучето Бъбълс. Манганиело отново опровергава и предишните твърдения на Вергара пред испанския вестник "Ел Паис", че двамата са се разделили, тъй като той е искал деца, а тя - не.

Той твърди, че болестта го е накарала да се откаже от идеята за семейство с Вергара след неуспешни опити за инвитро процедури, които са ги подтикнали да обмислят варианта с донорски яйцеклетки; актьорът споделя, че "не е искал да умре и да остави Вергара с дете, което не е нейно биологично".

Вергара обяви раздялата си с Манганиело през юли 2023 г. Само два дни след обявяването на раздялата, актьорът подаде молба за развод, като посочи 2 юли като дата на фактическата им раздяла. Като причина за края на брака им бяха посочени "непреодолими различия".

Въпреки това, през януари 2024 г. Вергара сподели пред вестник "El País", че с Манганиело са се разделили, тъй като той е искал деца, а тя - не. Тя има син - 35-годишния Маноло, роден по време на първия ѝ брак с Джо Гонзалес, който приключва през 1993 г.

В момента Манганиело е сгоден за 37-годишната Кейтлин О'Конър и е готов да създаде семейство с нея, като споделя: "Ако това ми е писано, ще се случи. В продължение на седем години си мислех, че ще умра още следващата седмица. Светът отново се отвори за мен."

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