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Представете си Мария - 35-годишна, работи в офис в голям град и се опитва да тренира два-три пъти седмично. В понеделник ѝ е удобно да отиде на фитнес след работа, през уикенда предпочита плуване, а от време на време избира йога. Понякога тренира близо до офиса, друг път - до дома си.

Това не е необичаен спортен режим. Но показва как се променя въпросът за цената на активния начин на живот. Не става дума само за това колко струва месечната карта за фитнес, а и колко лесно можем да превърнем движението в естествена част от ежедневието си. Когато човек иска да комбинира различни активности и локации, изборът става по-голям, но и сметката изглежда различно.

Колко струва разнообразието?

Публичните цени на спортните услуги в София дават добра отправна точка. Месечният фитнес абонамент обичайно е около 50-70 евро, посещението на басейн за възрастен може да струва между 10 и 20 евро, а йога веднъж седмично би добавила средно около 40 евро месечно към бюджета. Ако човек иска редовно да комбинира и трите активности, месечният разход лесно може да надхвърли 150 евро.

Тази сметка не означава, че всеки спортуващ харчи толкова, нито че различните абонаменти могат да бъдат директно сравнявани - всеки предлага различна услуга и брой посещения. Тя показва друго: колкото повече разнообразие искаме в начина си на движение, толкова повече отделни услуги обичайно трябва да включим в личния си бюджет.

И това се случва в момент, когато цените на спортните услуги също се повишават. Данните на Националния статистически институт показват ясно движение нагоре - с инфлация в този сегмент от 12.21% спрямо 2025 г.

Поскъпването е само едната страна на въпроса. Другата е как да направим движението достатъчно достъпно и удобно, за да не остане доброто намерение за "повече спорт" само в списъка с плановете, които все отлагаме за следващия месец.

Източник: MultiSport

Защо движението има значение?

Ползите от редовната физическа активност отдавна не се свързват единствено с поддържането на добра форма. Световната здравна организация препоръчва на възрастните между 150 и 300 минути умерена физическа активност седмично. Редовното движение е свързано с по-нисък риск от редица хронични заболявания, но има значение и за психичното здраве, когнитивните функции, качеството на съня и цялостното благосъстояние.

Когато голяма част от работния ни ден преминава пред компютър, темата става особено актуална. Според СЗО близо една трета от възрастните в света не достигат препоръчителните нива на физическа активност. Въпросът не е само дали хората познават ползите от движението, а дали успяват да намерят време, място и активност, които реално да се впишат в ежедневието им.

Източник: MultiSport

Цената на избора

И тук се променя логиката на спортните придобивки, които работодателите предлагат на служителите си.

MultiSport, например, не е абонамент за конкретен фитнес или спортен център. Картата свързва в една мрежа над 1100 спортни и релакс обекта в страната и над 500 активности - фитнес, плуване, йога, танци, катерене, разнообразни групови и индивидуални спортове. Над 200 обекта предлагат и допълнителни отстъпки.

Това променя сметката за човек като Мария. Вместо предварително да избира един вид тренировка за целия месец, тя разполага с различни активности и локации, които може да съобразява с графика и настроението си. Така стойността не идва единствено от броя посещения. Тя е и във възможността да сменяш спорта, мястото и начина, по който се движиш, без за всяка промяна да е необходим отделен договор и финансов ангажимент.

Разбира се, една карта няма еднаква стойност за всички. Тя зависи от това колко често човек я използва, какви активности избира, каква част от цената се поема от работодателя.

Източник: MultiSport

Защо спортът е придобивка и за работодателя

Когато компаниите определят пакета си от допълнителни придобивки, спортът има една особеност - ползата му може да излезе извън рамките на самата придобивка.

Насърчаването на физическата активност е част от по-широката грижа за здравето и благосъстоянието на хората. По данни от проучвания на СЗО/Европа програмите на работното място, които насърчават движението, допринасят също за по-висока продуктивност и по-малко отсъствия. Подобни програми могат да имат значение и за удовлетвореността на хората, както и за способността на компаниите да привличат и задържат служители.

Една спортна карта не прави автоматично хората по-здрави или по-продуктивни - работодателят не може да създаде навика вместо тях. Но може да премахне част от бариерите пред него - разходите, ограничения избор на място или необходимостта човек да се обвърже само с една дейност.

Разнообразието придобива значение и от гледна точка на компанията. Да си представим малък бизнес с 20 служители. Един тренира във фитнес пет пъти седмично, друг предпочита тенис, трети ходи на пилатес, а четвърти би спортувал само през определени периоди от годината.

Трудно е работодателят да избере една конкретна активност, която да бъде подходяща за всички. При модел с много спортове и локации компанията осигурява рамката, но не решава вместо хората как да се движат. Една и съща придобивка получава различно практическо приложение за отделните членове на екипа.

Това е особено важно за малките и средните компании, които тепърва изграждат пакет от допълнителни придобивки. MultiSport е достъпна чрез работодател и може да бъде финансирана изцяло или частично от него.

Повече възможности и за семейството

Спортната придобивка може да има и още едно измерение - да излезе извън работното място и да обхване семейството.

Служител с активна карта MultiSport или MultiSport LITE може да заяви една допълнителна карта за близък и до две карти за деца. MultiSport KIDS е предназначена за деца до 15 години и дава достъп до над 400 обекта в страната със специално подбрани детски активности. Когато спортът е част от ежедневието на цялото семейство, активният начин на живот по-лесно се превръща в устойчив навик.

Източник: MultiSport

Не само колко струва, а каква стойност създава

За работодателя цената остава важна, но тя е само едната страна на уравнението. Другата е дали придобивката отговаря на реалните нужди на хора с различна възраст, навици, интереси и ежедневие - и дали те действително ще я използват. Стойността е и в избора - колко различни възможности получаваме и доколко можем да ги впишем в индивидуалния си график.

С подкрепата на: MultiSport
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