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Заздравяването на раните по лицето има своите особености заради повърхностно разположените кръвоносни съдове, продължителния оток на увредените тъкани и непрекъснатото движение на мимическите мускули. Последното може да затрудни доближаването и задържането на ръбовете на раната, а при неправилна грижа съществува и риск от инфектиране. В същото време лицето има добър потенциал за възстановяване благодарение на богатото кръвоснабдяване и добрата инервация. Затова при по-леки увреждания правилната обработка и последващата грижа могат да подпомогнат нормалния процес на възстановяване и да ограничат вероятността да останат видими следи.

Малки и неинфектирани рани, каквито могат да се появят след разчесана пъпка или повърхностна драскотина, обикновено заздравяват сравнително бързо. В такива случаи е важно мястото да се поддържа чисто и да не се третира агресивно. Не се препоръчва върху раната да се нанасят неразреден медицински спирт или йод. В концентриран вид те могат да раздразнят кожата и дори да причинят повърхностно изгаряне, което да остави тъмни петна. Когато се налага използването на подобни продукти, трябва да се спазват указанията за конкретния препарат и подходящата му концентрация.

По-сложните кожни увреждания, включително раните след процедури като премахване на татуировка, изискват по-внимателен подход. За тях могат да бъдат препоръчани специализирани средства, предназначени да подпомагат регенерацията и възстановяването на тъканите. Подходящият продукт зависи от вида и състоянието на раната, затова изборът му е добре да бъде обсъден със специалиста, извършил процедурата, или с фармацевт. Когато възстановителният процес протича нормално и без усложнения, вероятността от образуване на груби и силно забележими белези може да бъде по-малка.

Средствата за локална грижа могат да се предлагат под различни форми, включително гелове и мази, като изборът зависи от етапа на заздравяване. При влажна и отделяща секрет рана обикновено се използва подходящ гелообразен продукт, който създава защитен слой и подпомага условията за възстановяване. След като раната престане да мокри и премине към по-сух етап, може да бъде подходяща маз с по-мазна основа, която предпазва тъканите от прекомерно изсушаване. Така грижата се променя според състоянието на увредената зона, вместо един и същ продукт да се използва през целия период.

За нормалното зарастване на всяка рана, включително на лицето, основно значение имат асептиката и антисептиката. Първата цели да се предотврати попадането на микроорганизми в увредената тъкан, докато втората е свързана с ограничаването или унищожаването на микроорганизмите, които вече са попаднали там. Когато нараняването е станало извън медицинска среда, правилното първоначално почистване и обработване е особено важно. Необходимо е също ръбовете на раната да бъдат добре доближени, тъй като при значително раздалечаване може да се наложи поставянето на шевове, за да се създадат подходящи условия за първично зарастване.

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При по-дълбока, широко отворена или друга рана, която вероятно се нуждае от зашиване, медицинската оценка не бива да се отлага. В предоставените лекарски препоръки се посочва, че обработването и необходимото зашиване е важно да се извършат в рамките на първите 12 часа след травмата, тъй като всяка прясна рана се приема за потенциално замърсена. Последващите грижи включват правилно обработване, смяна на превръзките и своевременно сваляне на конците. Особено при лицето моментът за отстраняването им има значение, тъй като продължителното им оставяне може да доведе до следи около местата на убождане.

При необходимост лекар трябва да проследява възстановяването и да прецени дали са подходящи допълнителни мази, гелове или кремове. Не бива да се приема, че при всяка рана може със сигурност да се предотврати образуването на белег - крайният резултат зависи от дълбочината и характера на травмата, инфектирането и начина, по който протича заздравяването. Наред с локалните грижи материалът препоръчва разнообразно хранене с достатъчно белтъчини, плодове и зеленчуци, както и прием на мултивитамини. Добавките обаче не трябва да се разглеждат като заместител на медицинската обработка или пълноценното хранене.

Сред споменатите в материала продукти са гелове и мази, съдържащи депротеинизиран хемодериват от кръв на млечни телета, на който се приписва стимулиране на регенеративните процеси и синтеза на колаген. Подобно твърдение не означава, че продуктът е подходящ за всяка рана или че може да гарантира зарастване без белег. При по-сериозно нараняване на лицето най-разумният подход остава своевременната медицинска оценка, правилното почистване и затваряне на раната, когато това е необходимо, както и последваща грижа, съобразена с конкретния етап на възстановяване.

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