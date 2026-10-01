Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Продължителното гладуване може да предизвика неприятно свиване и усещане за празнота в стомаха - реакция, която е добре позната и на хората, спазващи силно ограничителни нискокалорични режими. Когато обаче така наречените гладни болки се появяват сравнително скоро след хранене, например само шест часа по-късно, причината невинаги е обикновеният глад. Подобни оплаквания могат да съпътстват заболявания на стомашно-чревния тракт или други нарушения в организма, затова повтарящата се болка не бива автоматично да се обяснява с необходимостта от следващото хранене.

Усещанията при хронични стомашно-чревни проблеми обикновено се различават от характерното "стържене" в стомаха, което здрав човек изпитва, когато е гладен. Болката може да има различна сила и характер - от остри и внезапни пристъпи в областта на стомаха до тежест и изразено парене. Само по вида на оплакванията обаче не може надеждно да се установи причината. Сред възможните фактори са нарушения в двигателната функция на стомашно-чревния тракт, хормонални смущения, стрес и психични разстройства, както и повишена секреция на солна киселина и по-висока киселинност на стомашния сок.

Причина за подобни болезнени усещания могат да бъдат също паразитни инфекции и сериозни нарушения на хранителния режим, включително продължителното придържане към крайно ограничителни диети. Една от най-често посочваните причини за гладни болки обаче е наличието на язвено увреждане на стената на стомаха или дванадесетопръстника. Именно затова редовната поява на болка при празен стомах заслужава медицинско внимание, вместо да бъде потискана единствено с храна или лекарства, избрани без лекарска препоръка.

Времето, в което се появява дискомфортът, също може да даде определени насоки, но само по себе си не е достатъчно за поставяне на диагноза. Нощните пристъпи например могат да бъдат свързани с различни състояния. Сред възможните обяснения са нарушения в баланса на хормоните мелатонин и лептин, особено когато през деня липсва апетит, както и преживян стрес, при който храненето през нощта носи временно успокоение. Нощната болка може да се наблюдава и при язва на стомаха, поради което честото събуждане заради подобни симптоми не трябва да се пренебрегва.

Ако човек се събужда рано сутрин с болка в корема, докато е гладен, сред възможните причини е язва на дванадесетопръстника. Този симптом обаче не е достатъчен, за да се направи самостоятелно заключение за конкретно заболяване. Характерът и моментът на поява на болката могат единствено да насочат лекаря към определени причини, а точната диагноза изисква медицински преглед и при необходимост допълнителни изследвания. Това е особено важно, когато оплакванията се повтарят, засилват се или нарушават съня и нормалното хранене.

При системни гладни болки е препоръчително посещението при гастроентеролог да не се отлага. Навременното установяване на причината позволява лечението да започне в по-ранен етап и в някои случаи може да намали риска от усложнения и необходимостта от хирургична намеса. След поставянето на диагноза лекарят може да назначи подходяща терапия и да препоръча хранителен режим, съобразен с конкретното състояние. До прегледа е разумно да се избягват крайни диети и продължителни периоди без храна, особено ако именно те провокират симптомите.

При подобни оплаквания храненето на малки порции през два-три часа може да бъде по-щадящ вариант. Препоръчва се ограничаване на мазните и пикантните ястия, маринованите и пушените продукти, киселите плодове и грубите зеленчуци, тъй като те могат допълнително да раздразнят лигавицата на стомаха и червата. Като по-леки варианти в менюто могат да присъстват каши от различни зърнени култури, нискомаслени млечни продукти, ястия от пилешко или пуешко месо, приготвени на пара, както и пасирани супи. Подходящият хранителен режим обаче зависи и от причината за болката и не замества лекарската оценка.

Самолечението при упорити или силни гладни болки крие рискове, особено ако зад тях стои язвено заболяване. Язвите могат да доведат до сериозни усложнения, включително тежко кървене, което в определени случаи може да бъде животозастрашаващо, а някои язвени изменения изискват внимателно проследяване заради риск от злокачествени процеси. Затова повтарящата се болка на празен стомах не бива просто да се прикрива с храна или медикаменти - необходимо е да се установи причината и при нужда да се започне подходящо лечение.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34598
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13485
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11631
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1390
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2238
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5373
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2203
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3518
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1416
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
414