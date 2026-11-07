Хейли Бийбър проговори за здравословните проблеми след майчинството
В интервю за Women's Wear Daily 29-годишният модел разказа за борбата си с предменструалното дисфорично разстройство и липсата на достатъчно информация и открит разговор по темата
Съпругата на Джъстин Бийбър проговори открито за борбата си с предменструалното дисфорично разстройство и призна, че състоянието е повлияло сериозно на емоционалното й състояние.
Анатомия на здравето
Хейли Бийбър разкри за трудностите, с които се е сблъскала след раждането на сина си Джак Блус, и за диагнозата, която я е накарала да се почувства изолирана и неразбрана. В интервю за Women's Wear Daily 29-годишният модел и основател на козметичния бранд Rhode разказа за борбата си с предменструалното дисфорично разстройство и липсата на достатъчно информация и открит разговор по темата.
"След като родих сина си, имах известни затруднения. Просто не се говори достатъчно за това и няма достатъчно изследвания", сподели Бийбър. По думите й именно възможността да говори открито за преживяванията си й помага да се чувства по-малко сама.
"Лично за мен разговорите с други хора ме карат да се чувствам по-малко самотна. Когато откриваме общи преживявания и можем да споделяме през какво преминаваме и с какво се борим, пътят става по-малко самотен", обясни тя.
Предменструалното дисфорично разстройство е тежка форма на предменструален синдром (ПМС), която може да предизвика сериозни емоционални и поведенчески промени. Симптомите са силна тревожност, потиснатост, чувство за безнадеждност, резки промени в настроението, раздразнителност и гняв.
Хейли разказва, че интересът й към женското здраве се е засилил особено след раждането на първото й дете. Тя признава, че е била разочарована от недостатъчната осведоменост за промените, през които преминава женското тяло по време на бременността и раждането.
"Особено след като самата аз станах майка. Това беше изключително интензивно и специално преживяване. Има толкова много неща, които се случват по време на бременността, при самото раждане и през целия период преди появата на детето", сподели моделът.
Хейли и съпругът й Джъстин Бийбър станаха родители през август 2024 г., когато на бял свят се появи синът им Джак Блус.
Моделът за първи път разказа публично за диагнозата си през май в подкаст. Тогава тя призна, че симптомите са се отразявали на работата, личните й отношения и социалния й живот.
"За мен седмицата преди менструацията не беше просто ПМС. Психически всичко беше много по-интензивно. Чувствах се така, сякаш целият ми живот ще приключи", разказа Бийбър.
Тя не скри колко тежко е преживявала тези периоди и подчерта, че състоянието не бива да бъде подценявано. "Това е ужасно. Освен това може да бъде опасно и трябва да се приема сериозно", заяви тя.
Хейли Бийбър не е единствената известна личност, която споделя публично за предменструалното дисфорично разстройство. Сред жените, говорили за собствените си преживявания, са актрисата Лили Райнхарт, певицата Зара Ларсон и инфлуенсърката Дикси Д'Амелио.