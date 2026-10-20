889 Снимка: iStock by Getty Images

Пролактинът е важен хормон, който участва в редица процеси в човешкия организъм. Той се произвежда от хипофизната жлеза и има основна роля за образуването на кърма след раждането, но влиянието му не се ограничава само до кърменето. Пролактинът е свързан и с репродуктивните функции при жените и мъжете, както и с регулацията на водно-солевия баланс. Когато концентрацията му в кръвта се повиши или понижи извън нормалните граници, това понякога може да бъде признак за здравословно нарушение, което изисква допълнителни изследвания. Не всяко отклонение обаче означава заболяване, тъй като стойностите на хормона се променят и под въздействието на естествени физиологични процеси.

Нивото на пролактина не остава постоянно през цялото денонощие. То може временно да се повиши по време на сън, при силен стрес или вследствие на приема на определени медикаменти. Подобни колебания невинаги са повод за тревога, но трайно високите стойности могат да насочат към състояние, известно като хиперпролактинемия. Причините за него са разнообразни и не могат да бъдат установени единствено въз основа на симптомите. Необходимо е лекар да прецени резултатите от лабораторните изследвания, общото здравословно състояние и евентуалното наличие на придружаващи заболявания. Самостоятелните опити за поставяне на диагноза или за понижаване на хормона не са препоръчителни, тъй като подходът зависи от конкретната причина за отклонението.

Повишените стойности на пролактина могат да бъдат свързани с нарушения в менструалния цикъл, включително аменорея, при която менструацията отсъства. Такова състояние може да се наблюдава при бременност, но и при определени гинекологични заболявания. Друга възможна проява е галактореята, при която от млечните жлези се отделя млекоподобен секрет извън периода на кърмене. Нарушенията във функцията на яйчниците също могат да бъдат свързани с промени в концентрацията на хормона. Сред останалите възможни причини се посочват заболявания на черния дроб, бъбречна недостатъчност и нарушения в работата на щитовидната жлеза. В някои случаи значение могат да имат травми на главата или гръдния кош, както и определени неврологични състояния.

Приемът на лекарства е друг важен фактор, който трябва да бъде отчетен при установяване на високи стойности на пролактина. Някои медикаменти могат да повлияят механизмите, контролиращи отделянето му, и да предизвикат временно или по-продължително повишение. Затова при преглед е важно пациентът да съобщи на лекаря какви лекарства приема, включително когато те са назначени за друго заболяване. Възможната връзка между пролактина и витамин В6 също изисква внимателна преценка, тъй като прекомерният прием на този витамин не е сред типичните установени причини за хиперпролактинемия. От значение е и дали хормоналното отклонение е установено еднократно, или се потвърждава при последващи изследвания.

Макар по-често да се обсъждат високите стойности, пониженият пролактин също може да бъде свързан със здравословни проблеми. Една от възможните причини е синдромът на Шийхан, който се развива вследствие на увреждане на хипофизната жлеза, обикновено след тежка кръвозагуба при раждане. При това състояние може да се наруши производството не само на пролактин, но и на други хормони. Ниски стойности могат да се наблюдават и при продължителна бременност след очаквания термин, както и при прием на определени лекарства, включително допаминергични средства. Някои медикаменти, използвани при неврологични заболявания, също могат да повлияят хормоналния баланс. За да се установи дали отклонението има клинично значение, е необходима оценка от специалист.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Симптомите при повишен пролактин могат да бъдат различни в зависимост от пола, възрастта и причината за хормоналното нарушение. При жените сред най-характерните прояви са нередовната менструация, липсата на менструален цикъл и затрудненията при забременяване. Възможно е да се появи секрет от млечните жлези, без жената да е бременна или да кърми. Някои пациентки съобщават за увеличаване на теглото, намалено сексуално желание и засилено окосмяване по лицето, гърдите или гърба. Тези признаци обаче не са специфични единствено за хиперпролактинемията и могат да съпътстват други хормонални нарушения. Поради това наличието на един или няколко симптома не е достатъчно за поставяне на диагноза.

Понижените стойности на пролактина също могат да бъдат съпроводени от различни оплаквания, особено когато са част от по-широко нарушение във функцията на хипофизата. При жените могат да се наблюдават затруднения със зачеването, промени в менструалния цикъл и проблеми с образуването на кърма след раждане. Възможни са и нарушения в обмяната на веществата или отоци, когато са засегнати и други хормонални механизми. Спонтанните аборти и репродуктивните затруднения изискват допълнително изясняване, тъй като не могат автоматично да бъдат обяснени с нисък пролактин. При мъжете хормоналните нарушения понякога се свързват с намалено сексуално желание и проблеми с фертилитета. Главоболие, психоемоционални оплаквания и тревожност също могат да присъстват, но сами по себе си не доказват нарушение в нивото на този хормон.

Установяването на отклоненията в пролактина става чрез лабораторно изследване на кръвта. Когато има съмнение за хиперпролактинемия, лекарят може да назначи допълнителни хормонални показатели, за да провери дали проблемът е свързан с функцията на щитовидната жлеза или с други нарушения в ендокринната система. В определени случаи се препоръчва и магнитнорезонансно изследване на главния мозък, чрез което може да се установи дали има образувание в областта на хипофизата. Важно е да се знае, че еднократно повишен резултат невинаги е достатъчен за окончателна диагноза. Стресът и естествените колебания в секрецията на хормона могат да повлияят измерените стойности, затова специалистите често назначават повторно изследване.

Лечението на повишения пролактин се определя от причината за неговото увеличаване и индивидуалните особености на пациента. Когато отклонението е свързано с прием на медикаменти, лекарят може да прецени дали е необходима промяна в терапията. При определени заболявания се използват лекарства, които повлияват отделянето на пролактин и подпомагат възстановяването на хормоналния баланс. Ако изследванията установят тумор в областта на хипофизата, подходът зависи от неговия вид, размер и въздействие върху околните структури. В някои случаи се налага хирургично лечение, а лъчетерапията се прилага при конкретни показания. Не всички пациенти с повишен пролактин се нуждаят от еднакво лечение, а понякога е достатъчно проследяване от специалист.

При ниски стойности на пролактина терапевтичният подход също зависи от установеното заболяване. Ако причината е нарушение във функцията на хипофизната жлеза, може да се наложи оценка и на останалите хормони, които тя произвежда. В диагностиката и лечението според конкретните оплаквания могат да участват ендокринолог, гинеколог, невролог и други специалисти. При наличие на съпътстващи психоемоционални проблеми понякога е необходима и психологична или психиатрична подкрепа. Лекарства като антидепресанти или диуретици могат да бъдат назначени за отделни придружаващи състояния, но не представляват универсално лечение за нисък пролактин. При установяване на туморно заболяване възможностите включват хирургична намеса, лъчетерапия или други специализирани методи според диагнозата.

Проследяването на хормоналното здраве е особено важно при хора с нарушения в менструалния цикъл, репродуктивни затруднения, необичайна секреция от млечните жлези или други симптоми, насочващи към ендокринен проблем. Изследването на пролактина може да предостави полезна информация, но резултатите винаги трябва да се разглеждат заедно с останалите клинични данни. Рутинното изследване на този хормон при всички хора без оплаквания не е задължително, а необходимостта от него се определя от лекар. Когато се установи отклонение, най-важната стъпка е да се изясни неговата причина, вместо да се търси единствено начин за промяна на лабораторната стойност. Навременната диагностика и правилно подбраното лечение могат да помогнат за овладяване на основното заболяване и свързаните с него симптоми.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.