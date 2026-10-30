Снимка: iStock by Getty Images Хранителни добавки при бойните спортове: как да изберем безопасни продукти?

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Бокс, кикбокс, ММА, борба, джудо и бразилско жиу-жицу поставят организма под специфично натоварване. Състезателят трябва да съчетава сила, скорост, издръжливост и концентрация, а в много случаи едновременно с това да контролира телесното си тегло за определена категория.

Затова не е изненадващо, че хранителни добавки присъстват в режима на много бойци. Протеинови продукти, креатин, електролити, кофеин и продукти за възстановяване могат да имат място в добре планиран хранителен режим. Проблемът е, че "спортна добавка" не означава автоматично "подходяща за състезател".

Особено за спортисти, които подлежат на допинг контрол, изборът трябва да отчита не само ефекта на продукта, но и неговия състав, произход и риска от наличие на забранени вещества.

Защо бойците са особено уязвими при избора на добавки?

При бойните спортове тренировъчният режим често се променя значително в различните фази на подготовката. Натоварването може да включва силови тренировки, спаринги, технически занимания, интервали с висока интензивност и продължителна кондиционна работа.

Към това се добавя и още един специфичен фактор - категориите според телесното тегло.

В определени периоди бойците ограничават енергийния прием, въглехидратите или течностите, за да достигнат необходимото тегло. Съвременният позиционен документ на International Society of Sports Nutrition за бойните спортове отбелязва, че времето между кантара и състезанието е съществен фактор при планирането на храненето, рехидратацията и възстановяването.

Точно в подобни периоди е лесно да се стигне до идеята, че липсващата енергия или по-бавното възстановяване могат просто да бъдат компенсирани с повече добавки.

Това обаче невинаги е добра стратегия.

Преди да се добави продукт, трябва да има ясна причина за употребата му. Добавката трябва да решава конкретен проблем, например да улеснява приема на достатъчно протеин, да подпомага хидратацията или да осигурява вещество с доказан ефект върху определен аспект от представянето.

Още по-важен е антидопинг рискът. Според USADA е възможно добавки да съдържат недекларирани или замърсяващи съставки, включително вещества, които са забранени в спорта. Самият етикет не е достатъчна гаранция, че действителният състав напълно отговаря на написаното върху него.

За състезателя последствията могат да бъдат много по-сериозни от това продуктът просто да "не работи".

Принципът на стриктната отговорност в антидопинговите правила означава, че спортистът носи отговорност за забраненото вещество, открито в организма му, включително когато източникът може да е замърсена добавка.

Какво да проверим преди покупка?

Първото правило е да не се избира продукт само по обещанията върху опаковката. Изрази като "екстремна енергия", "тестостерон бустер", "бързо горене на мазнини" или "фармацевтичен ефект" трябва да се разглеждат критично, особено когато става дума за активен състезател.

Проверете целия състав

Не гледайте само основната активна съставка. Комбинираните предтренировъчни продукти могат да съдържат десетки вещества, растителни екстракти и стимуланти.

Имената на някои съставки понякога също не са лесни за разпознаване. USADA предупреждава, че дори липсата на очевидно забранена съставка върху етикета не доказва, че продуктът не крие риск.

Проверете актуалния списък на WADA

WADA актуализира ежегодно списъка със забранени субстанции и методи. Актуалният списък за 2026 г. е в сила от 1 януари 2026 г. и определя кои вещества и методи са забранени постоянно и кои само по време на състезание.

Това разграничение е важно. Една съставка може да бъде допустима извън състезание, но проблемна в състезателния период.

Показателно е, че в поясненията към списъка за 2026 г. WADA изрично посочва и синтетични вещества, откривани в добавки. Това е още една причина спортистите да не приемат, че всеки свободно продаван продукт е автоматично безопасен от антидопинг гледна точка.

Търсете независимо тестване

Една от най-разумните предпазни мерки е независимо тестване на продукта от утвърдена програма, която проверява за субстанции, забранени в спорта.

Това не премахва риска напълно. USADA изрично посочва, че дори сертифициран продукт не може да бъде определен като 100% гарантиран срещу всички възможни забранени вещества. Сертифицирането обаче може значително да намали риска.

Важно е също сертификатът да бъде проверен в базата на съответната организация, включително при възможност конкретната партида. Лого върху етикета само по себе си не е достатъчно доказателство.

Не се доверявайте на "WADA approved"

WADA не одобрява конкретни хранителни добавки. USADA също предупреждава, че твърдения от типа "WADA approved" или "USADA approved" не трябва да се приемат като доказателство за безопасност.

За състезател, който подлежи на допинг контрол, предпазливият избор е част от професионалната подготовка, а не просто въпрос на предпочитание към определена марка.

Кои хранителни добавки имат смисъл при бойните спортове?

Фактът, че съществува риск, не означава, че всички добавки са безполезни. Напротив - някои имат добра научна подкрепа, когато се използват в подходящ контекст.

Международният олимпийски комитет отбелязва, че само сравнително малък брой продукти имат убедителни доказателства за директен ефект върху спортното представяне. Сред тях са креатинът, кофеинът, определени буфериращи агенти и нитратите.

Australian Institute of Sport също поставя креатина, кофеина, бета-аланина, натриевия бикарбонат и хранителните нитрати сред добавките със силна научна подкрепа за употреба в конкретни спортни ситуации.

Протеин

Протеиновите продукти са преди всичко удобен начин за достигане на необходимия дневен прием на белтъчини.

Те могат да бъдат практични между тренировки или когато пълноценно хранене не е удобно. Това обаче не означава, че шейкът е по-добър от нормалната храна. Ако спортистът покрива нуждите си чрез храненето, допълнителен протеин невинаги носи допълнителна полза.

Креатин

Креатин монохидратът е сред най-добре проучените спортни добавки. Данните подкрепят употребата му при дейности, включващи кратки и повтарящи се високоинтензивни усилия, както и при силова подготовка.

Това го прави потенциално полезен и в редица бойни дисциплини.

При състезатели в теглови категории обаче приемът трябва да се планира, тъй като промените в телесната маса могат да имат значение при достигането на категория.

Кофеин

Кофеинът може да подпомогне бдителността, възприемането на усилието и спортното представяне при определени натоварвания. Той не е в забранения списък на WADA през 2026 г., но присъства в програмата за наблюдение на агенцията.

"Повече" обаче не означава непременно "по-добре". Високият прием може да доведе до безсъние, тревожност, ускорен пулс и други нежелани реакции.

За боец, който се нуждае от качествен сън и възстановяване, това е особено важен компромис.

Електролити и спортни напитки

При продължителни тренировки, сериозно изпотяване или възстановяване след контролирана загуба на течности електролитните продукти могат да имат практична роля.

При бойците хидратацията заслужава специално внимание заради практиките около свалянето на тегло. След кантар основните приоритети обикновено са възстановяването на течности, електролити и въглехидратни запаси, а не добавянето на произволен брой капсули и прахове.

Бета-аланин и натриев бикарбонат

И двете вещества имат научна подкрепа за специфични високоинтензивни натоварвания. Това не означава, че са необходими на всеки боец.

Натриевият бикарбонат например може да причини значителен стомашно-чревен дискомфорт, а добавките с доказан ефект трябва първо да бъдат изпробвани в тренировъчни условия, а не непосредствено преди важен двубой.

Най-добрият подход е да се започне не от въпроса "Какви добавки да вземам?", а от "Какво конкретно се опитвам да подобря?".

Храненето, сънят, тренировъчната програма, хидратацията и правилното възстановяване остават основата. Хранителните добавки могат да бъдат инструмент върху тази основа, но не могат да я заменят.

А при състезателните бойни спортове има още едно правило: продуктът трябва да бъде оценен не само според потенциалната му полза, но и според риска, който носи. Проверка на състава, актуалните правила на WADA и наличното независимо тестване е много по-разумен подход от доверието в реклама или препоръка от социалните мрежи.