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Почти всеки има своите малки ритуали, свързани с храната. За някои това е сутрешното кафе с препечена филийка. За други - сладко изкушение за след вечеря. При един от най-запомнящите се играчи от последния сезон на "Игри на волята" Симона Ръждавичка ритуалите са логично свързани със спорта.

Преди състезание тя има една любима храна: "Яйчица на очи", категорична е тя. След състезание правилата са по-различни. "Награждавам се с нещо не чак толкова здравословно.", откровена е тя. А по време на тренировъчния цикъл - от години спазва друг навик - около час преди и след нея - не яде нищо.

Макар спортът да заема по-голямата част от ежедневието ѝ, Симона не следва конкретна диета. "Имам добре изградени хранителни навици, знам какво и колко да хапвам и това е моята формула за успех"

Тя тренира обикновено около час, понякога час и половина, а през останалото време от деня често е заета с различни ангажименти и срещи. И точно тогава идва истинското предизвикателство - не какво да ядеш в идеалния ден, а как да се храниш нормално, когато идеален ден няма.

"Най-редовно обядът се превръща в следобедна закуска". Затова почти "в движение" тя търси храна, която не изисква допълнително време и организация.

"Напоследък открих Бързата витрина на Кауфланд и нещата там много ми харесват. В зависимост от настроението ми взимам различни неща - от готвено, през риба, до салати. Понякога на обяд хапвам и бургер", разказва ни тя.

За Симона удобният формат не означава задължително компромис с вкуса. "Разбира се, че храната може да бъде вкусна и засищаща и в удобен формат."

Точно затова разнообразието има значение. Самата тя описва идеалното си бързо хапване така: "Една пилешка пържола с гарнитура." А когато има повече настроение за нещо любимо, изборът пада върху кюфтенцата с доматен сос.

И има прост съвет към всички, които постоянно казват "ще хапна след малко": "Да избират лесно и бързо, но здравословно, защото не винаги лесният вариант е правилният."

Източник: Кауфланд

Кауфланд
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