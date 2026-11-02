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Алесандра Амброзио беше може би един от най-забележителните супермодели на тазгодишното модно ревю на Victoria's Secret. 45-годишната майка на две деца демонстрира перфектна форма, докато се разхождаше по подиума, а сега личният ѝ треньор разкрива какво точно е направила, за да се вкара в тази перфектна форма.

Спорт и хранене

41-годишната Луди Делфино тренира Амброзио през последните две години, като е засилила режима на бразилската красавица преди 20-то ѝ ревю с модния гигант в производството на бельо."Тренирахме шест дни в седмицата, понякога седем", казва Делфино пред Daily Mail. "Целта ѝ беше да свали пет килограма, но мисля, че е свалила около седем."

Амброзио правила комбинация от силови тренировки, тренировки с ластици, кръгови тренировки, пилатес и йога, за да се подготви за модния подиум. За да увеличи резултатите си за кратко време, моделът включил суперсерии в тренировките си, при които изпълнява две различни упражнения едно след друго с малко или никаква почивка между тях.

"Променях много тренировките ѝ, но фокусът ни беше върху дупето", казва Делфино. "А с дупето идват и краката, а след това и много коремни мускули, плюс това правихме много упражнения за гръб. Тя не обича упражнения за горната част на тялото, но работихме много върху гърба ѝ, защото е толкова важен за стойката и за задържане на крилата."

Алесандра е вторият модел, който най-дълго е дефилирал за Victoria's Secret
Алесандра е вторият модел, който най-дълго е дефилирал за Victoria's Secret Снимка: Getty Images

Освен упражненията, Делфино подчертава, че здравословната диета е изиграла огромна роля за това Амброзио да е в перфектна форма за Victoria's Secret. "Тя вече се храни много здравословно, но наистина се фокусира върху консумацията на повече протеини и намаляването на въглехидратите - особено вечер", обясни Делфино.

Както се очаква, Амброзио също така спряла захарта и алкохола в седмиците преди шоуто. "Тя е красива и вече изглеждаше невероятно, но искаше да свали тези пет килограма", казва Делфино.

Амброзио правила комбинация от силови тренировки, тренировки с ластици, кръгови тренировки, пилатес и йога, за да се подготви за модния подиум
Амброзио правила комбинация от силови тренировки, тренировки с ластици, кръгови тренировки, пилатес и йога, за да се подготви за модния подиум Снимка: Getty Images

Треньорката подчертава, че за една жена е възможно да изглежда невероятно в края на трийсетте и четиридесетте си години, стига да положи достатъчно усилия. "Телата им изглеждат по-добре от всякога", казва Делфино за ветераните-ангелки на Victoria's Secret. "Просто трябва да останеш отдаден. Ако ядеш истински храни, поддържаш баланс и тренираш, е много лесно да поддържаш форма. Очевидно е, че на някои жени им е по-трудно, с хормони и други подобни, но щом веднъж веднъж усвоиш това, не е трудно."

Здравословната диета е изиграла огромна роля за това Амброзио да е в перфектна форма за Victoria's Secret
Здравословната диета е изиграла огромна роля за това Амброзио да е в перфектна форма за Victoria's Secret Снимка: Getty Images

Амброзио беше една от най-изявените на тазгодишното годишно модно ревю на Victoria's Secret. Тя демонстрира множество визии на подиума, включително гигантски чифт крила, драпирани със сребърни лъскави бонбони. Майката на две деца също така се появи с розов сутиен и обемна раирана пола.

Амброзио за първи път участва в модното ревю на Victoria's Secret през 2000 г. и е обявена за официален ангел през 2004 г. Адриана Лима в момента държи рекорда за най-много участия в модното ревю на Victoria's Secret с 21, докато Амброзио я следва плътно с 20.

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