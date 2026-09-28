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Кашлицата, която се появява или се засилва основно през нощта, може да има различни причини и не бива автоматично да се приема за безобидно раздразнение на гърлото. При възрастните тя може да бъде суха или влажна, като характерът й понякога насочва към възможния причинител. Сухата кашлица често е съпроводена от дразнене и усещане за гъделичкане в гърлото, а при по-тежки пристъпи могат да се появят гадене, затруднено дишане или усещане за задушаване. Прекалено сухият и студен въздух в спалнята, както и неподходящото положение на тялото по време на сън, също могат да раздразнят лигавицата на дихателните пътища и да провокират кашлица.

През нощта някои процеси в организма протичат по-различно, а лежащото положение може да затрудни оттичането на секретите и да допринесе за натрупването им в дихателните пътища. Нощната суха кашлица обаче може да бъде свързана и със заболявания като бронхит и астма, както и с алергии, сърдечни проблеми или нарушения в работата на стомашно-чревния тракт. При сърдечни заболявания кашлицата може да бъде придружена от задух и ускорен пулс. Посиняването около устните е тревожен признак, особено когато е съчетано със затруднено дишане, и изисква своевременна медицинска оценка.

Причината за кашлицата невинаги се намира в самите дихателни пътища. При определени нарушения на храносмилателната система съдържимо от стомаха може да дразни хранопровода и гърлото, особено когато човек е легнал, което да провокира кашлица. Дискомфортът в стомаха или паренето зад гръдната кост могат да бъдат допълнителна следа за подобен проблем. Продължителната кашлица може да се среща и при сериозни заболявания, включително туберкулоза и злокачествени процеси в белите дробове. Само по вида на кашлицата обаче не може да бъде поставена диагноза, затова продължителните или необичайни симптоми трябва да бъдат обсъдени с лекар.

При хора с алергии или астма пристъпите през нощта могат да бъдат предизвикани от фактори в непосредствената среда за сън. Домашният прах, пухът и перата например могат да действат като дразнители или алергени и да доведат до усещане за дразнене в гърлото, последвано от кашлица. В отделни случаи внезапна реакция може да настъпи и след ухапване или ужилване от насекомо. Ако кашлицата е съпроводена от бързо развиващ се оток, тежък задух или други признаци на сериозна алергична реакция, е необходима спешна медицинска помощ.

Влажната кашлица се характеризира с отделяне на секрети и често се появява при възпалителни процеси на дихателните пътища. Сред възможните причини са остри респираторни вирусни инфекции, други инфекциозни заболявания, астма, възпаление на носната лигавица и околоносните кухини, както и някои заболявания на белите дробове. При инфекции кашлицата може да бъде придружена от повишена температура, отпадналост, световъртеж, а понякога и повръщане. Наличието на кръв в храчките не трябва да се пренебрегва, особено ако има температура, втрисане, необяснима загуба на тегло или продължителна кашлица, тъй като изисква лекарска оценка.

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С течение на дадено заболяване характерът на кашлицата също може да се промени. Първоначално сухата кашлица понякога преминава във влажна, например при респираторни инфекции, ринит или синузит, когато започва отделянето на повече секрети. Както сухата, така и влажната кашлица може да бъде съпроводена от болка в гърдите, гърба или областта на ребрата. Силното и продължително кашляне само по себе си може да натовари мускулите на гръдния кош, но болката не трябва автоматично да се обяснява с това, особено ако е силна, внезапна или се появява заедно със задух.

При нощен пристъп може да помогне промяната на положението на тялото. Вместо да останете легнали, седнете или станете внимателно, изправете тялото и заемете позиция, в която дишането е по-лесно. По-високата възглавница или леко повдигнатата горна част на тялото могат да ограничат натрупването и стичането на секрети и да облекчат кашлицата при някои хора. Полезно е също въздухът в помещението да не бъде прекалено сух, а дрехите за сън да са свободни и да не затрудняват дишането.

Топлите течности могат временно да успокоят раздразненото гърло. В традиционната употреба се срещат отвари от лайка и подбел, но билковите средства също могат да имат противопоказания и не са подходящи за всеки. Не бива да се приема, че "натуралното" автоматично означава безопасно. Особено внимание е необходимо при хронични заболявания, прием на лекарства, бременност или склонност към алергични реакции. Вдишването на пара над съд с вряла вода също крие реален риск от изгаряне и не е необходимо да се използва като домашен начин за овладяване на кашлицата.

Лекарствата срещу кашлица трябва да бъдат подбирани според причината и вида на симптомите. Сред медикаментите има средства за потискане на кашличния рефлекс и препарати, предназначени да улеснят отделянето на секрети, но те не са взаимозаменяеми и неподходящото им комбиниране може да създаде проблеми. Антибиотиците също не са универсално лечение за кашлица. Те действат срещу определени бактериални инфекции, но не лекуват вирусни заболявания и не трябва да се приемат самоволно само защото кашлицата е силна или продължителна.

Бронхитът е една от възможните причини за кашлица и в много случаи острият бронхит е причинен от вирусна инфекция, при която антибиотиците не са ефективни. Възпалителният отговор на организма води до отделяне на различни биологично активни вещества и може да причини оток и дразнене на дихателните пътища. Подходът към лечението зависи от причината, тежестта на симптомите и общото състояние на пациента, затова противовъзпалителни, хормонални или други лекарства не бива да се започват без медицинска преценка.

Ако нощният пристъп не отшумява, дишането е силно затруднено, появят се посиняване около устните, кръв в храчките, силна болка в гърдите или други тревожни симптоми, трябва да се потърси спешна медицинска помощ. Дори когато кашлицата временно изчезне, честото й повтаряне през нощта или продължаването й за по-дълъг период е основание за медицински преглед. Домашните мерки могат да донесат краткотрайно облекчение, но не заместват установяването и лечението на причината за симптома.

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