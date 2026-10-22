FAQ™ 402 на FOREO използва AI алгоритъм, който се адаптира към индивидуалните нужди на лицето

7577 Снимка: FOREO

Универсалната skincare рутина и фиксираните решения, подходящи за всеки тип кожа, вече са отживелица. Повишеното търсене на персонализирана грижа за лице води до една от най-значимите технологични трансформации в козметичната индустрия досега - утвърждаването на AI като основна тенденция в света на технологиите за красота. Глобалният пазар на изкуствения интелект в beauty индустрията се оценява на 4,38 милиарда щатски долара през 2025 г., като се очаква да достигне 10,86 милиарда долара до 2030 г., при средногодишен ръст от 19,6%.

А при шведския beauty-tech бранд FOREO технологиите не са просто допълнение, а стоят в основата на всички устройства. Лидерът в луксозната козметика поставя началото на нова ера в адаптивната грижа за кожата с FAQ™ 402 . Това е първото в света устройство с двойна микротокова технология и AI самоадаптиращ се алгоритъм. Уредът осигурява персонализиранa грижа и професионални резултати, благодарение на алгоритъм, отчитащ реакциите на лицевата мускулатура. Вградената AI технология регулира интензивността на микротока в реално време, за да стимулира производството на колаген и да тонизира на мускулите на лицето и шията. А двойният микроток подпомага повдигането и оформянето на скулите, брадичката и челюстта и действа срещу отпускането на кожата в дългосрочен план.

Снимка: FOREO

Освен това FAQ™ 402 използва комбинация от LED терапия, електропорация и T-Sonic™ масаж, които са насочени към различните признаци на стареене. Червената и инфрачервената LED светлина въздействат върху по-дълбоките слоеве на кожата и намаляват видимостта на бръчките, а синята LED светлина е насочена към неравномерния тен, зачервяванията и пигментните петна. Електропорацията е неинвазивен козметичен метод, който използва електрически импулси, за да повиши пропускливостта на кожата и да подпомогне по-ефективното усвояване на активните съставки от козметичните продукти.

А T-Sonic™ масажът подпомага микроциркулацията и лимфния дренаж, за да придаде по-сияен и свеж вид.

Снимка: FOREO

Клинично доказано е, че след непосредствена употреба FAQ™ 402 повишава еластичността на кожата с 24% и намалява бръчките с 15%., като осигурява индивидуален подход при ежедневната грижа за лице за всеки потребител.

Снимка: FOREO

В България продуктите на FOREO може да закупите от douglas.bg, notino.bg и foreo.com.